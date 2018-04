Ian Somerhalder are vești bune pentru fanii „The Vampire Diaries”

Nu, nu este vorba de un nou sezon, ci despre un nou serial în care Ian Somerhalder va avea rolul principal, iar serialul va fi despre… ai ghicit… vampiri.

Somerhalder, celebru datorită rolului vampirului Damon Salvatore din serialul „The Vampire Diaries”, revine pe marile ecrane în drama „V-Wars”, care are la bază cartea scrisă de Jonathan Maberry.

Totuși, trebuie precizat că Ian nu va interpreta de această dată rolul de vampir. El va fi Dr. Luther Swann. Când cel mai bun prieten al lui, Michael Fayne, se trasformă într-un vampir, Swann va încerca să găsească un antidot și să pună capăt războiului pentru supraviețuire pornit între oameni și vampiri.

Serialul „V-Wars” va fi difuzat de Neflix, va avea 10 episoade, însă în acest moment nu se cunosc detalii despre data premierei.

„Nu am fi visat la o opțiune mai bună pentru rolul principal din V-Wars decât Ian Somerhalder, care să aducă experiența pe care o are cu acest gen, după anii în care a jucat în The Vampire Diaries„, a declarat David Ozer, președintele IDW Entertainment, care a publicat în 2012 cartea. „Suntem încântați de parteneriatul cu Netlix pentru a aduce tuturor această lume complicată pe care a creat-o Jonathan Maberry”.

