Hugh Grant și Anna Eberstein s-au căsătorit după șase ani de relație.

Aceasta este prima căsătorie pentru actorul în vârstă de 57 de ani. Hugh Grant și producătoarea de televiziune Anna Eberstein s-au căsătorit vineri, 25 mai în Londra. Cei doi au fost fotografiați părăsind oficiul stării civile din Chelsea, alături de un mic grup de membri ai familiei.

