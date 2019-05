„Hola, yo me llamo Mariola”! De vorbă cu Minelli, artista care a cucerit toate topurile muzicale

Cine este Minelli, cântăreața care a ajuns pe primul loc în topuri cu piesa „Mariola”? Și noi am fost la fel de curioși să aflăm detalii despre ea, așa că am luat-o la întrebări despre carieră, muzică, proiecte și stilul personal.

ELLE: Cine este Minelli? Spune-ne mai multe despre tine și despre modul în care ai descoperit pasiunea pentru muzică.

Minelli: Hola, yo me llamo Minelli!

Atrasă de muzică am fost dintotdeauna, însă am început să fac ceva în direcția asta pe la 11 ani când mi-am făcut o trupă în Slobozia (orașul natal) împreună cu verișoara mea. Cântam la început în fața scării pentru oamenii care ieșeau pe la geamuri :)), apoi am început să ne compunem piese, să cântăm pe plan local. Pe la 15 ani am început să merg prin festivaluri prin țară, iar la 17 ani am ajuns în București ca să fac parte din trupa Wassabi.

Minelli a luat naștere la 20 de ani când am început să compun și să mă descopăr într-adevăr ca artist și de atunci lucrez continuu ca acest proiect să ajungă unde mi-am propus :).

ELLE: Mariola este un adevărat succes. Cărui fapt crezi că se datorează asta?

Minelli: E foarte greu să spun exact cărui fapt se datorează, însă cred că e unică. Acest Hola, yo me llamo Mariola' este cireașa de pe tort, producția e cool și mulți mi-au spus că felul în care cânt eu sună foarte fresh. Probabil și anii de muncă își spun cuvântul acum, s-au aliniat niște planete, nu știu! Dar eu nu pot decât să mă bucur că o aud peste tot.

ELLE: Ce spune melodia asta despre tine? Ce vrei să transmiți prin acest single?

Minelli: Că nu-mi place să îmi pun bariere, că fac totul cum simt, cânt cum îmi place, experimentez mult și e bine să înveți să fii tu și să nu-ți fie frică să spui ce gândești sau să fii direct :).

ELLE: Mulți au fost surprinși să afle că piesa & clipul aparțin unui artist din România – ce părere ai despre acest lucru?

Minelli: Mă bucur să aud asta și nu că noi în România nu am avea muzica bună, însă faptul că mulți cred că e de afară, e clar un compliment, înseamnă că produsul e unul bun și sună foarte bine, de la pronunție până la producție sau voce.

ELLE: Povestește-ne despre echipa cu care ai lucrat la realizarea clipului.

Minelli: Video-ul vorbește de la sine, se vede clar că am avut o mega echipă, de la machiaj (Edith Radu), păr (George Cozma), styling (RDStyling) până la regizor (Bogdan Daragiu), producător (Loops Production), oameni care și-au dat interesul ca totul să fie cum trebuie.

Ah, și echipa de producție m-a surprins din prima cu un buchet de flori superb, așa că am început filmarea cu zâmbetul pe buze :).

ELLE: Ce noutăți pe plan muzical pregătești?

Minelli: Dacă te uiți pe stories pe Instagram la mine, unde mi-am petrecut timpul în ultima vreme?… în studio. Am foarte multe piese terminate, altele în lucru, atât pentru mine, cât și pentru alți artiști, ceea ce înseamnă că o să tot auziți piese cu vocea mea sau scrise de mine ;).

ELLE: Care este stilul care te caracterizează cel mai bine în viața de zi cu zi?

Minelli: Clar casual, blugi (iubesc blugii) cu un tricou/ o cămașa lejeră și pantofi sport sau acum că putem să mergem în pantaloni sport (joggers) cam peste tot, profit și de asta și îi combin la fel ori cu un tricou sau un hanorac în funcție de vreme.

ELLE: Care e piesa vestimentară preferată la momentul actual?

Minelli: Daca mă iau după ce am tot căutat să îmi cumpăr în ultima vreme, e clar că pantalonul sport deține trofeul momentan.

ELLE: Pantaloni, fustă sau rochie? Tocuri sau flats? Elegant sau casual?

Minelli: Pantaloni forever, dar îmi place să mă îmbrac și în rochii la anumite evenimente, fuste mai puțin, poate să le combin tot cu un adidas acum. Legat de încălțaminte, deși iubesc pantofii stilettos, momentan, pantofii sport nu lipsesc din ținutele mele de zi cu zi, iar ca și stil clar cel casual.

ELLE: Cine este icon-ul tău de stil?

Minelli: Îmi plac ca stil vestimentar, foarte versatil, Rihanna și Rita Ora, dar și Sarah Jessica Parker, care mă surprinde prin combinații de culori sau stiluri.

Foto: Ștefan Dani

