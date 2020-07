Henry Cavill își asamblează singur un calculator de gaming, iar clipul a devenit viral

Actorul Henry Cavill, faimos pentru rolurile Superman din Man of Steel și Geralt din Rivia din The Witcher, și-a surprins fanii de pe Instagram după ce le-a arătat cum anume își asamblează singur un computer de gaming.

Henry Cavill a documentat întreg procesul și le-a împărtășit fanilor un video cu fiecare etapă. Ceea ce a atras atenția au fost piesele de pe fundalul videoclipului, și anume You’re the First, the Last, My Everything și Can’t Get Enough Of Your Love Baby ale lui Barry White. „Acest tip de conținut nu este pentru toată lumea… se recomandă persoanelor care se uită să fie discreți. Puteți vedea mai multe secvențe pe care nu le-ați mai văzut înainte”, a scris Henry Cavill pe Instagram.

Henry Cavill nu și-a ascuns până acum pasiunea pentru gaming, el fiind un mare fan al jocului World of Warcraft . În luna decembrie, actorul dezvăluia pentru New Musical Express că urmează să își configureze singur un calculator de gaming. „Acesta va fi și următorul meu proiect, de îndată ce voi avea și timp suficient”, spunea actorul la vremea respectivă. Putem spune că Henry Cavill a profitat de această perioadă de pandemie pentru a se preocupa pentru pasiunea sa, mai ales că este posibil ca filmările pentru al doilea sezon The Witcher să se reia abia luna viitoare.

Foto: Profimedia

