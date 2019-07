Heidi Klum și Tom Kaulitz s-au căsătorit în secret

Heidi Klum și Tom Kaulitz s-au logodit în luna decembrie a anului trecut, iar potrivit mai multor surse, s-ar fi și căsătorit la scurt timp. Heidi Klum și Tom Kaulitz și-au făcut publică relația în luna mai 2018, la Cannes amfAR Gala. Înainte de Tom Kaulitz, Heidi Klum a avut o relație de trei ani cu Vito Schnabel.

Aceasta este cea de-a treia căsătorie a lui Heidi. Supermodelul de origine germană a avut o căsnicie de cinci ani cu stilistul Ric Pipino, după care a fost căsătorită și cu Seal, în perioada 2005-2014. Heidi și Seal au împreună doi băieți, Henry (13 ani) și Johan (12 ani), și o fetiță, Lou, în vârstă de 9 ani. Seal a adoptat-o și pe Leni, fiica în vârstă de 15 ani pe care Heidi o are dintr-o relație anterioară.



„Am fost căsătorită de două ori. Cred în dragoste și căsnicie. Chiar dacă am eșuat de două ori la acest capitol. Cred că nu mă pricep foarte bine. Dar am găsit o persoană incredibilă. Să vedem ce se va întâmpla”, a explicat Heidi în emisiunea lui Ellen DeGeneres.

După ce relația dintre Heidi Klum și Tom Kaulitz a devenit publică, anumite persoane au criticat diferența de vârstă dintre cei doi, de 17 ani. „În ultima vreme mi se amintește des care este vârsta mea, de alte persoane în afară de mine. Iubitul meu este cu mulți ani mai tânăr decât mine, iar oamenii pun multe întrebări în acest sens. Este singura dată când mi se pune vârsta la înaintare și trebuie să ofer un răspuns. Nu mă gândesc prea mult la asta. Trebuie să trăiești o viață fericită fără să-ți faci prea multe griji în privința părerilor celorlalți, pentru că grijile îți vor aduce mai multe riduri”, a continuat Heidi Klum.

Citește și:

Ryan Gosling și Eva Mendes au întâmpinat un nou membru în familie

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro