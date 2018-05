Harvey Weinstein se predă poliției din New York

Departamentul de poliție din New York îl reține pe Harvey Weinstein pe baza a două acuzații, una din partea Luciei Evans, consultant de marketing și actriță, și alta din partea unei femei care nu a fost încă identificată.

Lucia Evans a declarat în octombrie anul trecut pentru The New Yorker că Harvey Weinstein a agresat-o în biroul lui din Manhattan, în 2004. Detectivii NYPD au luat legătura cu ea imediat după ce investigația a fost publicată și au convins-o să depună plângere, mai cu seamă că era considerată o sursă foarte credibilă și existau dovezi care să îi susțină povestea. Intervievată tot de New Yorker, Evans a declarat, în legătură cu depunerea plângerii: “La un moment dat trebuie să te gândești la binele mai mare pentru toate femeile.”

Printre femeile care au mai vorbit cu NYPD se numără actrița Paz de la Huerta, care a declarat că este dispusă să depună mărturie în proces: “Cred că locul lui este în închisoare.”

Lucia Evans va fi reprezentată în proces de Carrie Goldberg, o avocată specializată în violență sexuală și revenge porn, care o reprezintă și pe Paz de la Huerta.

Cât despre ofițerii implicați în investigație, arată The New Yorker, unii dintre ei au mai luat parte la o anchetă similară, care îl viza tot pe Harvey Weinstein, în 2015. Atunci, producătorul a fost acuzat de modelul Ambra Battilana Gutierrez de agresiune, iar polițiștii l-au înregistrat pe Weinstein declarând că a pipăit-o pe aceasta. Biroul procurorului a decis atunci să nu îl acuze pe Weinstein, într-o hotărâre care este acum caracterizată drept coruptă.

Lucia Evans a povestit, în schimb, cum l-a întâlnit pe Harvey Weinstein în clubul Cipriani Upstairs în 2004, când acesta a invitat-o la birourile companiei Miramax. Acolo, a povestit aceasta: “M-a forțat să performez sex oral. Am refuzat în mai multe rânduri. I-am spus: ‘Nu vreau să fac asta. Oprește-te. Nu face asta.’ Dar e un bărbat mare, a fost mai puternic decât mine.”

