Harper, fiica Victoriei Beckham, are un nou look și seamănă perfect cu acest style icon

Harper Beckham are numai șapte ani și deja se numără de câțiva ani printre cei care participă la Săptămânile Modei, admirând din primul rând colecțiile celebrei sale mame.

Nici sezonul acesta nu a făcut excepție, iar Harper a avut un loc în primul rând, lângă celebra Anna Wintour. Iar fanii au observat imediat că noua tunsoare a lui Harper seamănă izbitor cu cea a Annei Wintour.

Până și David Beckham nu s-a putut abține să nu glumească pe seama asemănării dintre cele două și cea mai bună dovadă este fotografia pusă pe Instagram stories. Folosind Photoshop, David a realizat o imagine foarte amuzantă, în care și el are aceeași tunsoare bob precum Harper și Anna, explicând însă că nu poate să concureze cu cele două prezențe atât de stylish.

Indiferent dacă noul look al lui Harper a fost menit să îl copieze pe cel al Annei Wintour sau este doar o alegere întâmplătoare, nu putem decât să observăm cât de bine i se potrivește micuței Harper. Și este cu siguranță un motiv în plus pentru a încerca și tu o schimbare de look.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram

