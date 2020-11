Halle Berry răspunde acuzațiilor privind viața ei intimă

Actrița LisaRaye McCoy a vorbit în cadrul emisiunii Cocktails with Queens că Halle Berry nu ar fi… bună la pat. „Așa au zis. Asta am citit. Asta am auzit. Asta se vorbește” a zis McCoy despre actrița premiată cu Oscar, care apoi a scris pe Twitter că o îndeamnă să-l întrebe pe iubitul ei despre asta.

Ms. @TheRealLRaye1, ask my my man @vanhunt hell tell ya all y’all need ta know. 😂 https://t.co/ozoUtmFEH3

— Halle Berry (@halleberry) November 25, 2020