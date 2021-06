Gwen Stefani și Blake Shelton s-au căsătorit în secret?

Gwen Stefani și Blake Shelton s-ar fi căsătorit în secret. Motivul pentru care fanii celor doi consideră că au făcut pasul cel mare are legătură cu o fotografie pe care artista a publicat-o pe rețelele de socializare și prin care dă de înțeles că se căsătorește.

Gwen Stefani a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram o imagine cu ea, în timp ce bea vin și ține în mână un cadou. În partea de sus a imaginii, se regăsește o descriere care i-a făcut pe fanii artistei să speculeze faptul că aceasta și partenerul ei, Blake Shelton, s-ar fi căsătorit în secret. „Ea se căsătorește”, a scris Gwen Stefani.

Pe lângă această fotografie publicată de Gwen Stefani și care a stârnit controverse, cântăreața a fost surprinsă sâmbătă de către paparazzi, în timp ce se plimba în Santa Monica, California, alături de Blake Shelton și fiul ei, Apollo, pe care îl are alături de fostul soț, cântărețul Gavin Rossdale. Se îndreptau către un eveniment sportiv pentru copii, iar detaliul care a atras atenția este inelul cu diamante pe care îl purta lângă inelul de logodnă.

În decembrie 2020, o sursă a declarat pentru Us Weekly că „Blake a construit o capelă pe terenul fermei sale din Oklahoma. El a făcut-o, dar a avut parte și de ajutor. Se vor căsători în acea capelă, cel mai probabil la începutul anului viitor”, dezvăluia sursa.

În luna octombrie a anului trecut, Gwen Stefani și Blake Shelton au anunțat că s-au logodit. Cei doi s-au cunoscut în 2015, pe platourile de filmare de la The Voice, iar de atunci formează un cuplu. Blake Shelton este și el cântăreț. Pe lângă relația amoroasă pe care o au, cei doi au colaborat și pe partea profesională, lansând piese precum Nobody But You, care a ajuns pe locul 1 în topul Billboard’s Country Airplay, și Happy Anywhere.

În ceea ce o privește pe Gwen Stefani, cântăreața și Gavin Rossdale au anunțat în 2015 că divorțează, punând capăt unei căsătorii care a durat aproape 13 ani. Divorțul lor s-a finalizat un an mai târziu. Cei doi au împreună trei copii: Kingston, Zuma și Apollo.

Tot în 2015, Blake Shelton și Miranda Lambert au divorțat. Artistul a mai fost căsătorit cu Kaynette Williams din 2003 până în 2006.

