Grimes și Elon Musk dezvăluie semnificația numelui ales pentru fiul lor nou-născut

Acum câteva zile, Elon Musk și partenera sa, Grimes, au devenit părinți. După ce fondatorul SpaceX și co-fondatorul Tesla Motors și-a ținut la curent urmăritorii de pe Twitter cu privire la starea de sănătate a celor doi, el a mărturisit și cum îl va chema, și anume „X Æ A-12.”

Desigur, după au existat numeroase controverse cu privire la semnificația acestui nume. Așa că, Grimes a fost cea care a oferit explicații cu privire la semnificația numelui. Potrivit ei, „X este o variabilă necunoscută, Æ – Ai în limbajul elfilor (dragoste sau Inteligență Artificială, A-12 precursorul avionului Lockheed SR-17 Blackbird și A-ul vine de la „Archangel”, piesa mea preferată.” Ulterior, Elon Musk a corectat-o și i-a comentat la postarea de pe Twitter, spunându-i că este de fapt „SR-71.”

Grimes a spus că greșeala se datorează faptului că încă se mai recuperează după naștere. „Mă recuperez după operație și abia sunt în viață, așa că greșelile mele de ortografie ar trebui să fie iertate. Asta ar fi trebuit să fie destul de profund.”

I am recovering from surgery and barely alive so may my typos b forgiven but, damnit. That was meant to be profound 🦔

— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020