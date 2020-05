Greta Thunberg, în mijlocul unei controverse după ce a fost chemată la o dezbatere despre coronavirus

Greta Thunberg a fost invitată de către postul de televiziune CNN la o dezbatere legată de coronavirus, numită „Coronavirus Facts and Fears.” Alături de ea au mai fost chemați și neurochirugul și jurnalistul Sanjay Gupta, fostul secretar american al Sănătății Kathleen Sebelius, fostul director al Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor Richard Besser, și prezentatorul CNN Anderson Cooper.

Former acting CDC director Richard Besser, former HHS secretary Kathleen Sebelius and activist Greta Thunberg join @AndersonCooper & @DrSanjayGupta for a live #CNNTownHall. Coronavirus – Facts and Fears, Thursday at 8 p.m. ET pic.twitter.com/I4FrXgwaL6 — CNN (@CNN) May 13, 2020

Acest lucru a stârnit o mulțime de reacții pe Internet, cei mai mulți întrebându-se de ce Greta Thunberg, o tânără în vârstă de 17 ani, a fost chemată alături de experți din domeniul sănătății publice la o dezbatere privind coronavirusul.

„Ce statut are Greta Thunberg în această dezbtare?”, a scris pe Twitter Yashar Ali, contributor pentru publicația HuffPost.

What place does Greta Thunberg have in this town hall? pic.twitter.com/qIKOCV8QcP — Yashar Ali 🐘 (@yashar) May 13, 2020

Într-o altă postare, Yashar a oferit și o explicație privind întrebarea sa retorică. „Înţeleg situaţia, dar acesta este un grup de experţi în sănătate şi funcţionari. Un activist pentru mediu ar fi mai potrivit într-un alt grup. Nu este un om de ştiinţă în domeniul mediului. Este o problemă de poziţionare”, a spus acesta.

I understand that but this is a panel of top health experts and administrators. A climate activist would be better suited on a different panel. She’s not a climate scientist. It’s a matter of placement. — Yashar Ali 🐘 (@yashar) May 13, 2020

„Greta Thunberg? Acum este o expertă în COVID?”, a spus un alt utilizator pe Twitter.

Greta Thunberg? Now, she’s a COVID expert? @CNN is a joke! — Sharon Lee (@reagan80mom1) May 13, 2020

Iar comentariile negative nu s-au oprit aici.

Amazing. Now, she can kill corona by whining like a kid who wants chocolate in the middle of the night. — आत्मनिर्भर रवि प्रकाश 🇮🇳 (@TheLogicalRavi) May 14, 2020

Given she’s been made redundant by #COVID19 I suppose she needs another job. 😉 — Ramon Agusta, Esq. (@ramonagusta) May 14, 2020

I hope @CNN dont forget SpongeBob & Patrick. @GretaThunberg would love to play ( I mean debate ) with them. pic.twitter.com/9aBoLJGrOe — GJR (@bauduco_gjr) May 13, 2020

Expert in crying and theatrically reading public statements made by others I guess. — JNDM (@jndevis) May 14, 2020

I would feel safer taking medical advice from Ozzy then #GretaThunberg — the diva (@mfreer95) May 13, 2020

Scriitoarea Roxane Gay a avut și ea o reacție în privința acestui lucru. „Nu cred că ea ar trebui să fie în această dezbatere, prefer să vorbească doctorii. Însă înțeleg de ce a fost și ea inclusă. Există o legătură între pandemie și încălzirea globală”, spus pe Twitter scriitoarea Roxane Gay.

And I dont actually think she should be on the panel as I would prefer to hear from doctors. But I also see the thinking behind her inclusion. There is a relationship between pandemic and global warming. — roxane gay (@rgay) May 13, 2020

Actrița Rosanna Arquette a considerat că prezența ei în acea dezbtatere este motivată. „Are o mulțime de cunoștințe și este următoarea generație care poate salva această situație. Nu ar fi fost invitată dacă nu avea ceva de spus.”

Shes has extraordinary knowledge and she is the next generation that is left to clean this mess weve made. They wouldnt have her there if she wasnt a powerful voice. — Rosanna Arquette🌎✌🏼 (@RoArquette) May 13, 2020

În urma reacțiilor primite, Greta Thunberg a ales să își spună punctul de vedere și să ofere o explicație celor care au criticat-o. „Diseară voi fi intervievată de CNN pentru a vorbi despre noua campanie pentru susţinerea UNICEF pe durata pandemiei şi despre a fi activist înr-o lume schimbată din cauza coronavirusului. Se pare că unii oameni au crezut că sunt membru al unui grup de experţi, ceea ce nu este cazul. Nu sunt expertă. Sunt activistă. Singurii care pretind că sunt „expertă” sunt cei care încearcă să mă ridiculizeze. Mesajul meu a fost întotdeauna să ne unim în spatele ştiinţei şi să îi ascultăm pe experţi.”

I am not an expert. I am an activist. The only people claiming that Im an expert' are those who are trying to ridicule me. My message has always been to unite behind the science and listen to the experts. 2/2 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 14, 2020

Recent, Greta Thunberg a lansat o campanie din perspectiva drepturilor copilului, împreună cu ONG-ul danez Human Act, în vederea susținerii eforturilor depuse de UNICEF pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și protejarea copiilor împotriva consecințelor directe și indirecte ale acesteia.

În luna martie, Greta Thunberg declara că are simptome specifice coronavirusului, însă relativ ușoare. Ea a făcut o călătorie în Europa Centrală, iar la întoarcere a decis să se autoizoleze singură, departe de sora și mama ei. Nu a fost testată, iar motivul are în vedere faptul că în Suedia testele pentru Covid-19 sunt efectuate în cazul oamenilor care au simptome severe, iar restul trebuie să se izoleze la domiciliu.

