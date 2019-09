Greta Thunberg a avut un discurs impresionant la summitul ONU pentru climă

În vârstă de 16 ani, Greta Thunberg este o activistă de mediu care nu încetează să îşi folosească vocea în scopul de a schimba lucrurile în bine. Aşa s-a întâmplat şi la summitul ONU, când tânăra a ţinut un discurs, aproape cu lacrimi în ochi, cu privire la încălzirea globală.

Ea a fost extrem de hotărâtă şi atunci când a vorbit cu Donald Trump. Prezenţa lui a fost o surpriză, deoarece nimeni nu se aştepta ca el să participe.

Ce a atras cu adevărat atenţia a fost privirea pe care Greta a avut-o în momentul în care preşedintele american a plecat. Donald Trump a fost prezent la summit doar 14 minute, timp în care nu a făcut nicio declaraţie. Greta Thunberg a declarat faptul că întâlnirea pe care a avut-o cu Donald Trump a fost „o pierdere.”

Nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace, Greta a spus după câteva minute faptul că „nu ar trebui să fiu aici. Ar trebui să mă întorc la școală în cealaltă parte a oceanului. Totuși, toți veniți la noi, tinerii, pentru speranță? Cum îndrăzniți? Mi-ați furat visurile și copilăria cu cuvintele voastre goale.”

“This is not a climate negotiating summit, because we don’t negotiate with nature. This is a climate action summit.”

