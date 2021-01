Gina Pistol a dezvăluit când va naște și problemele de sănătate cu care se confruntă acum

Gina Pistol își ține la curent fanii cu tot ce se întâmplă în viața ei, atât când este vorba despre momente plăcute sau emoționante, cât și despre problemele cu care se confruntă de când este însărcinată.

Ea a mărturisit că în curând va intra în a opta lună de sarcină, iar fetița pe care o așteaptă împreună cu Smiley va veni pe lume în luna martie. Însă o sarcină așa avansată nu poate fi lipsită de unele probleme și, în afară de o starea de oboseală, Gina a dezvăluit că suferă de retenție de apă în organism, motiv pentru care i se umflă picioarele.

Ea a glumit pe seama acestei probleme și le-a explicat fanilor cum evoluează sarcina ei. „Mă uitam aseară pe tot dosarul ei, pe toate morfologiile şi ecografiile, şi mi se pare incredibil cum se dezvoltă de la o săptămână la alta. Dacă la început ne uităm şi nu înţelegeam nimic, acum începe să prindă formă. La morfologia trimestrului 2 am văzut-o mai bine ca niciodată şi ne-am dat seama de trăsăturile ei, deşi încă nu este ‘produsul final’. A fost minunat”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram Stories.

Gina a mai povestit pe Instagram Stories că, deși trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei, există și unele aspecte mai puțin plăcute. „Între noi fie vorba, sunt recunoscătoare și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru miracolul pe care-l trăiesc. Sunt atât de fericită, dar uneori mai fac și haz de necaz. Nu e deloc ușor să fii însărcinată.„, a mărturisit Gina Pistol.

„Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nicio problemă, acum, dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză. Am și rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea. Dacă se întâmplă să pot să dorm noaptea, atunci trebuie să merg des la baie și dacă n-am nimic cu astea două, atunci mă lovește fiică-mea. Și pe lângă toate astea, am început să am și dureri de spate și sufăr și sindromul picioarelor neliniștite. Mi se umflă mâinile și picioarele, asta și când stau foarte mult. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar, pe lângă toate, le îmbrățișez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc. Deci, fetelor, să nu credeți că dacă eu apar la TV nu trec prin asta.”, a mai dezvăluit Gina Pistol, citată de profm.ro.

