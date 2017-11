Gigi Hadid NU va mai defila in show-ul Victoria’s Secret

Gigi Hadid, supermodelul care era unul dintre „ingerii” Victoria’s Secret, a anuntat ca anul acesta nu va mai face parte din show-ul care are loc peste cateva zile la Shanghai.

Show-ul Victoria’s Secret, care are loc o data pe an si este asteptat cu sufletul la gura de nenumarate fashioniste din lumea intreaga, tocmai a pierdut unul dintre cele mai iconice supermodele.

Se pare ca mai multe dintre modelele invitate sa defileze pe podiumul Victoria’s Secret au avut probleme cu obtinerea vizelor pentru China. Ei bine, asta a oprit-o si pe Gigi Hadid, care a postat pe Twitter ca este suparata ca nu va mai fi anul acesta cu familia Victoria’s Secret la show.

I’m so bummed I won’t be able to make it to China this year. Love my VS family, and will be with all my girls in spirit!! Can’t wait to tune in with everyone to see the beautiful show I know it will be, and already can’t wait for next year! 🙂 x

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) November 16, 2017