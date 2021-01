Gigi Hadid a dezvăluit numele fiicei sale și este unul inedit

Gigi Hadid a dezvăluit numele fiicei sale în vârstă de 4 luni. Modelul și Zayn Malik, alături de care formează un cuplu, au fost extrem de discreți până acum cu privire la fetița lor, motiv pentru care nici nu au făcut publice imagini cu chipul ei.

Gigi Hadid a dezvăluit într-un mod destul de subtil numele fiicei sale. Mai exact, modelul a adăugat în descrierea sa de pe contul oficial de Instagram „mama lui Khai”, după cum se poate vedea și în imaginea de mai jos.

În ciuda faptului că au vrut să fie rezervați cu privire la fetița lor, ne-am putea aștepta cât de curând ca Gigi Hadid și Zayn Malik să publice fotografii și cu chipul fetiței lor.

Gigi Hadid a devenit pentru prima dată mamă în luna septembrie a anului 2020. Modelul și Zayn Malik au făcut anunțul la vremea respectivă pe conturile lor de socializare. „Fetița noastră este aici, sănătoasă și frumoasă. Este imposibil să încerc să exprim în cuvinte cum mă simt acum. Dragostea pe care o simt față de această mică ființă este dincolo de înțelegerea mea. Sunt recunoscător să o cunosc, mândru să o numesc a mea și fericit pentru viața pe care o vom avea împreună”, a scris Zayn Malik la vremea respectivă.

Gigi Hadid a publicat și ea pe Instagram o postare în care anunță că a devenit mamă, alături de un mesaj special. „Fiica noastră a venit pe lume în acest weekend și deja ne-a schimbat lumea. O iubesc atât de mult!”, a fost mesajul scris de model.

Relația dintre Gigi Hadid și Zayn Malik a început în noiembrie 2015, iar pe parcurs s-au despărțit și împăcat de mai multe ori. În 2019, înainte de sărbătorile de iarnă, cei doi au ținut să își anunțe fanii că formează din nou un cuplu. Încă din aprilie 2020 au existat mai multe zvonuri conform cărora cei doi așteaptă primul lor copil împreună. Confirmarea a venit în luna mai, când Gigi Hadid a dezvăluit acest lucru în cadrul emisiunii The Tonight Show With Jimmy Fallon from home.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram

