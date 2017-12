5 idei de cadouri pentru Secret Santa

Indiferent ca vorbim despre cercul de prieteni sau despre colegii de birou sau din echipa ta, de Secret Santa nu scapi nici anul acesta. Si fiindca nu stii pe cine vei trage la sorti, noi ti-am pregatit o lista funny de cadorui inspirate, unisex, de care cu siguranta se va bucura cel sau cea in cauza.

Headphones on! World off!

Niciodata nu poti avea prea multe perechi de casti. Si ne plac enorm cele colorate si cu accente amuzante pe care le gasesti la Carturesti, asa ca indiferent de alesul tau, cu acestea nu poti sa nu-i aduci zambetul pe buze. Iar nuanta de lime este una absolut geniala!

Keep in touch! Stay warm!

Avand in vedere ca suntem 24/7 conectati la tehnologie si nu ne putem imagina sa fim despartiti de smartphone-ul nostru vreodata, iata ca si imbracamintea vine in intampinarea noastra cu manusile smart, cu handsfree si bluetooth, ca sa te poti bucura de touchscreen si atunci cand vremea nu e tocmai prielnica. Si, da, asta e un cadou extrem de useful pe care il poti achizitiona de pe emag.ro!

Consulta-ti agenda!

Toata lumea e fan Game of Thrones; asta am stabilit deja. Dar stii ce nu are toata lumea? O agenda tematica pentru ca anul nou bate la usa si, ei bine, este lesne ca toate sedintele, programarile si reminder-urile trebuie notate undeva. Un astfel de accesoriu, disponibil pe okian.ro, e mereu un cadou simpatic si super handy!

Morning Essentials

Cafeaua matinala — un must pentru majoritatea dintre noi. Si e chiar frustrant cand ajungi la birou iar cana ta e de negasit. Fa-i o surpriza colegei sau colegului tau si ofera-i in dar o cana cu mesaj haios pe care o poti achizitiona de la Carturesti. Astfel, si diminetile ii vor fi mai senine la lucru.

Combina utilul cu tehnologia!

Cei de la Samsung s-au gandit la toate si iata ca vin in intampinarea ta cu Samsung Gear Sport, un ceas extrem de versatil, cu un design uber-cool care poate fi personalizat in functie de stil si gust. De ce este cadoul perfect? Pentru ca suntem convinsi ca odata pus pe mana nu-l va mai da jos. Este super actual si e musai sa il ai alaturi oriunde.