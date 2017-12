5 idei de cadouri pentru EL

Este evident ca persoana aceea speciala din viata ta merita un cadou pe cinste. Intotdeauna ai optiunea unei sticle de vin sau unei cravate amuzante de Sarbatori, insa noi ne-am gandit sa iesi putin din tipare si sa-l surprinzi cu ceva, intr-adevar, inedit. Mai jos ai lista cu propunerile noastre:

Christmas is coming!

Este fan inrait Game of Thrones? Say no more! Avem cadoul perfect. Colectia A Song of Fire and Ice Box Set, disponibila pe okian.ro, nu trebuie sa-i lipseasca din biblioteca. Cartile GOT — pe langa serialul fenomen, evident — reprezinta un must-have pentru toti iubitorii seriei si vin intr-un set extrem de iconic. Cu siguranta nu poti da gres cu asta.

Happy New Year!

Inca nu ati stabilit ce faceti de Revelion anul acesta? Ei bine, asta e ocazia perfecta sa il surprinzi cu o vacanta sau un city-break intr-o destinatie pe care stii ca isi doreste sa o viziteze de mult. Indiferent ca vorbim despre sapte zile exotice intr-un paradis asiatic, de un city-break intr-unul dintre orasele emblematice ale Europei sau, poate, despre un safari pe continentul african, personalizeaza-i vacanta sau alege unul dintre pachetele uimitoare de Revelion pentru 2018.

Just in Time!

Cu un design extrem de masculin, ceasurile de mana sunt mereu o alegere perfecta. Ca atare, alege un model timeless, cu un touch elegant dar destul de relaxat, ca sa-l poata combina in diferite situatii in functie de outfit. Va aprecia enorm, mai ales daca e un impatimit al acestora. Il gasesti pe cellini.ro.

Personal Touch

Daca vrei sa combini un cadou elegant cu o nota de amuzament, alege de la Tudor Tailor o pereche de butoni cu intreg globul pamantesc, fiindca stim ca este un iubitor de aventura si calatorii, la fel ca tine. In plus, ai putea sa ii si gravezi pe spate initialele voastre sau un mesaj simpatic. Optiunile nu au limite! Nu uita, lumea este la picioarele tale si… la mansetele lui!

Puterea Tehnologiei

Un domn adevarat merita un gadget pe masura. Si ce alt smartphone mai elegant, mai performant si mai actual exista, decat Samsung Note8? Perfect atat pentru experientele personale — cum ar fi fotografiile cu voi doi realizate cu camera duala pentru o stabilizare si o claritate perfecta —, cat si pentru business — are o viteza de procesare colosala si are si un S Pen inclus —, Samsung Note8 este ideal pentru iubitul tau demn de o tehnologie revolutionara in materie de smartphone-uri.