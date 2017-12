5 idei de cadouri pentru BFF

Ti-a fost alaturi in cele mai nefericite momente ale vietii tale, insa impartasiti si cele mai frumoase amintiri impreuna. Pentru asta sunt prietenii, nu? Iar acum, pe sfarsit de an cu ocazia Sarbatorilor, noi ti-am pregatit o lista de idei de cadouri cu care sa o surprinzi. Nu uita: micile atentii conteaza intotdeauna!

1. Miresme inedite!

Setul Yves Saint Laurent Black Opium Coffret Eau de Parfum este, cu siguranta, o alegere speciala si timeless pentru prietena ta. De ce? Pentru ca pe langa parfumul iconic, setul contine si un eyeliner si o mini-mascara, care sa-i completeze colectia impresionanta de produse de beauty. In plus, vine intr-un ambalaj extrem de glam, in ton cu perioada Craciunului!

2. Pastreaza amintirile!

Mai stii ce bine v-ati distrat vara asta la mare? Sau cat de cool a fost petrecerea aceea pentru care v-ati pregatit ore in sir impreuna? Sau, pur simplu, seara in care ati depanat amintiri la un pahar de vin si un film relaxant? Ai imortalizat momentele frumoase, asa ca, ce spui de o rama foto chic Zara Home unde sa-si pastreze fotografia cu voi doua? Astfel poti sa-i si personalizezi cadoul.

3. Rasfat la Spa!

Ce zici de o zi la spa? Da, acolo unde puteti sa va relaxati, sa inotati, sa va bucurati impreuna de masaje… Suna tentant, nu? Ei bine, iata ca poti sa ii faci cadou prietenei tale o zi la spa, la Therme, bineinteles unde o vei insoti si tu, ca sa va distrati ca intre fete. Ti-am mentionat saunele tematice si cele umede? Este un adevarat paradis! Cu siguranta va aprecia enorm!

4. Perfect Dress

Se apropie Revelionul, iar ea nu si-a gasit rochia ideala pentru petrecere? Nu-i nimic. Surprinde-o tu si fa-i cadou o tinuta super sexy& stylish pentru noaptea dintre ani, precum aceasta rochie Murmur. Nu poti da gres cu asta, doar ti-e cea mai apropiata persoana si sigur este o adevarata fashionista, la fel ca tine!

5. Un gadget glam!

Cel mai nou model de Smartphone de la Samsung este accesoriul pe care e musai sa-l ai, atat tu, cat si prietena ta. Si ce poate fi mai uluitor decat sa i-l faci cadou chiar de Sarbatori? Cu uimitorul Infinity Display, un design elegant si o camera inovatoare — da, pentru fotografii impecabile atat ziua, cat si noaptea, dar si pentru selfie-urile care vor imortaliza momentele frumoase petrecute impreuna — Samsung Galaxy S8 este tehnologia viitorului, iar voi doua meritati sa va bucurati de un astfel de gadget must-have!