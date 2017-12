5 idei de cadouri iesite din comun

Incheie anul intr-o nota amuzanta si inspirata. De ce sa mizezi doar pe mainstream, cand exista atatea oportunitati sa iesi din tipare chiar si cu cadourile pentru cei dragi. Fie ca este vorba de familie, prieteni sau persoana speciala din viata ta, noi ti-am ales cinci idei de lucruri inedite din care sa te inspiri. Indrazneste!

Up in the Air!

Ce poate fi mai plin de adrenalina decat un salt cu parasuta? Lasa-ti fricile acasa si ia-ti prietenii la o zi de sporturi extreme alaturi de TNT Brothers. Cu siguranta se vor bucura si se vor indragosti de o astfel de experienta. Iar tu, cel mai probabil, vei fi incoronat Prietenul Anului!

Let’s Sushi!

Ai un prieten care si-a declarat dragostea definitiva pentru gastronomia japoneza? Noi avem cadoul perfect, disponibil pe pentrugatit.ro. Cata lume are un dispozitiv de rulat sushi acasa? Ei bine, pentru un adevarat connaisseur este un must-have in bucatarie! Si, bineinteles, te va invita la o cina preparata in stil autentic.

It’s flying!

Da, plantele fac casa mai frumoasa, insa necesita si spatiu, lumina, sa le uzi constant… Dar, iata, ca acum ai varianta plantelor aerofile. Exact. Cele care plutesc in aer. Ei, nu chiar la propriu, au nevoie de un suport de sticla, insa ele vin la pachet cu acesta si sunt, intr-adevar, un obiect decorativ super stylish si mai putin comun! Le gasesti la Purple Flowers!

Pe ritmuri hawaiiene

Pentru serile in care te distrezi cu prietenii, avem cadoul perfect. Ukulele, acest instrument originar din Hawaii, poate fi usor integrat in colectia prietenilor tai melomani, pasionati de diferite culturi muzicale. Cat de cool ar fi sa ii surprinzi cu un astfel de cadou pe care il poti achizitiona de pe fly-music.ro.

Transforma-ti imaginatia in realitate!

Pentru tech-geeks — fiindca stim cu totii ca avem cel putin un prieten care se incadreaza in categoria aceasta —, dar nu numai, cei de la Samsung ne prezinta noul Gear Vr, acest gadget al viitorului, care iti ofera experiente inedite si te ajuta sa transformi gandurile in actiuni. In plus, iti va permite sa dai viata ideilor tale. Cine s-ar mai fi gandit la un astfel de cadou? Crede-ne, este cel mai cool!