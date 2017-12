5 idei de cadouri care sigur vor fi postate pe Instagram

Sa recunoastem: Instagramul face parte din vietile noastre, fie ca vrem, fie ca nu. Si ce ne place si mai mult este ca putem impartasi si cu ceilalti din experientele noastre. Da, cadourile sunt si ele experiente, asa ca ne-am gandit la cele mai cool, pe care, cu siguranta, le vei vedea pe Instagram cinci minute mai tarziu, postate chiar de cadorisit.

#LetThemEatCake

Ce e mai fancy decat dulciurile artizanale, ambalate super dragut si cu un gust imbatabil? Aproape ca sunt prea frumoase sa la mananci, insa stim ca nu te poti abtine. Iar daca esti inca nedumerita ce i-ar putea placea prietenei tale sa primeasca de la tine, iata ca nu poti da gres cu acestea, de la Grace Couture Cakes! Asteapta-te sa-ti dea si un tag in postare!

#ILoveMyPickUp

Da, ai vazut bine. Crezi ca prietenei tale nu i-ar placea? Uite-te numai la nuantele absolut de vis pe care le are. Un pick-up in era noastra precum cel de la Urban Outfitters este atat un obiect vintage, cat si unul extrem de stylish&cool, ce serveste drept decoratiune utila intr-un spatiu relaxant, cum ar fi camera de zi. Si arata super bine in poze!

#QueenOfTheCastle

Porneste alaturi de prietena ta, sau, de ce nu, alaturi de iubitul tau, intr-un road-trip la castel (lacastel.com). Cazati-va si luati cina intr-o atmosfera de altadata, inconjurati de un decor vintage si bucate pe masura. Merita sa faceti si o poza, nu? Caci experientele de genul acesta nu apar in fiecare zi!

#CheersDarling

Sticlele de sampanie sunt impresionante numai cand te uiti la ele. Asa ca ce spui de una roz precum sampania Moet & Chandon Brut Rose pentru cea mai buna prietena, pe care sa o impartiti intr-o seara cozy, dar stylish ca intre fete? Dar inainte, faceti-i o poza, fiindca merita sa apara la tine pe profil! Cheers!

#SamsungGear360

Extinde-ti orizonturile, asa cum a facut-o si Samsung, la propriu, cu noua camera inovatoare 360, ca tu sa poti inregistra lumea reala exact asa cum este ea. Fiind compatibila atat cu smartphone-ul tau, cat si cu Gear VR si PC-ul de acasa, camera 360 de la Samsung este perfecta pentru prietena ta pasionata de calatorii si aventuri. Astfel va putea imortaliza momentele unice printr-un device elegant, practic si extrem de performant!