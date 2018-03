Gianni Versace a avut sau nu cancer?

Înainte de premiera emisiunii, familia a declarat că show-ul este doar ficțiune, iar despre cartea lui Maureen Orth pe care se bazează mini-serialul, membrii familiei au precizat că este alcătuită doar din bârfe și speculații.

Autoarea susține în cartea ei, printre altele, că Gianni Versace era HIV-pozitiv (fapt insinuat și în serial), lucru pe care familia Versace l-a negat vehement.

În cel mai recent episod, serialul vorbește despre izolarea lui Gianni de la mijlocul anilor ’90 și cauza invocată de familie pentru retragerea designerului din viață publică, și anume cancerul la ureche.

Într-un interviu din 2006 pentru New York Magazine, Donatella a declarat că Gianni nu voia să fie văzut în public deoarece i se inflamase foarte tare urechea din cauza cancerului.

„Suferea de cancer la ureche înainte să fie ucis. Ultimii 2 ani din viață Gianni și i-a petrecut izolându-se în apartamentul său din Via Gesù din cauza urechii foarte inflamate,” a povestit Donatella.

„Era imposibil să se opereze la ureche, pentru că asta ar fi însemnat că jumătate din față să i se desfigureze, dar a fost declarat sănătos cu 6 luni înainte de a fi ucis. Am sărbătorit, am băut șampanie și tot ce trebuie, iar 6 luni mai târziu nu mai era în viață”.

Show-ul arată primele semne ale cancerului lui Gianni, care erau vizibile încă din 1992, când se afla în Milano și avea dificultăți de auz. Mai târziu, designerul a părăsit Milano pentru a se putea odihni la Miami. Cartea lui Orth menționează cancerul, adăugând că starea de sănătate precară a lui Gianni nu prea era cunoscută până în 1994-1995. De asemenea, în carte, Paul Scrimshaw, detectivul care s-a ocupat de moartea lui Versace, declară că, la autopsie, s-a constatat că Gianni suferea de SIDA.

Încă este neclar ce l-a chinuit pe Versace în ultimii ani din viață. Anumite surse susțin că a fost cancerul, alte susțin că a fost virusul HIV. Serialul a ales însă să le ilustreze pe ambele. Ce știm însă este că niciuna din bolile respective nu a reușit să îl răpună, pentru ca într-un final să fie ucis de criminalul în serie Andrew Cunanan.

Text: Catinca Suleai

Foto: PR

