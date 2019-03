Gestul romantic făcut de Justin Timberlake pentru soția lui, Jessica Biel

Jessica Biel a împlinit 37 de ani duminica trecută, iar Justin Timberlake a profitat de această ocazie specială pentru a-i transmite un mesaj care i-a impresionat pe fani. „Partenera mea în această chestie numită viață… ești cel mai incredibil om pe care l-am întâlnit vreodată. Mă faci să zâmbesc, să râd și să iubesc viața mai mult decât știam că o pot face. Prețuiesc fiecare moment alături de tine și de abia aștept să petrec mulți ani făcând același lucru”, a scris Justin pe contul personal de Instagram, alături de câteva fotografii.

Gestul romantic din partea artistului în vârstă de 38 de ani vine la doar câteva săptămâni după ce soția lui, Jessica Biel, i-a scris un mesaj aniversar pe aceeași platformă socială: „Mi-ai adus atât de multă bucurie și râsete în viață încât te consider vinovat pentru toate ridurile pe care le am din cauza zâmbetelor. Le port cu mândrie știind că sunt cel mai norocos om pentru că am onoarea de a-ți auzi glumele, cuvintele, vocea, în fiecare zi a vieții mele.”

Jessica Biel și Justin Timberlake sunt căsătoriți de șase ani. Cei doi s-au întâlnit în 2007, la o petrecere după Golden Globes Awards. Deși s-au despărțit în 2011, anul următor s-au căsătorit, întâmpinându-și primul copil în 2015, pe nume Silas Randall.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

