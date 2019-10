Gestul neașteptat făcut de Meghan Markle după ce a primit o scrisoare deschisă din partea femeilor din Parlamentul britanic

Meghan Markle a avut cu siguranță o perioadă dificilă din cauza presei britanice, însă în cele mai dificile momente oamenii dragi, familia și persoane din întreaga lume i-au oferit sprijinul în lupta împotriva tabloidelor.

Zilele trecute Ducesa de Sussex a primit sprijin și din partea femeilor din politică. Marți, 29 octombrie, 72 de membre ale Parlamentului britanic au semnat o scrisoare deschisă pentru Meghan Markle.

Printre alte lucruri, în scrisoare femeile și-au exprimat dezgustul față de modul în care Ducesa a fost prezentată în presa britanică. „Cu diferite ocazii, povești și titluri au fost prezentate ca o încălcare a intimității și au încercat să provoace idei negative despre persoana ta, fără a avea însă un motiv bun. Ce este și mai îngrijorător este faptul că aceste povești au un ton învechit și colonial”, au scris în scrisoare femeile din politică.

Meghan a fost impresionată de acest mesaj, iar gestul ei a fost unul neașteptat. Ducesa de Sussex a telefonat-o personal pe Holly Lynch, una dintre femeile care au semnat scrisoarea, pentru a-i mulțumi pentru acest gest.

„Aici în Westminster am primit un telefon”, i-a spus Holly Lynch reporterului Joe Pike. „Era cineva de la Palatul Buckingham care mă întreba dacă sunt disponibilă să vorbesc cu Ducesa de Sussex. Ea m-a sunat să îmi mulțumească mie și celorlalte femei din Parlament pentru că o sprijinim trimițând acea scrisoare deschisă pentru a spune că noi, ca femei cu funcții publice, înțelegem prin ce trece, deși avem roluri publice diferite.”

Holly Lynch nu a dezvăluit toate detaliile conversației, însă ea a declarat că Ducesa era recunoscătoare pentru scrisoare. „Noi o sprijinim în solidaritate pentru a spune că nu vom ataca femei în funcții publice prin intermediul presei”, a explicat Holly. „Da (Ducesa de Sussex), a fost bucuroasă să vadă acea scrisoare”, a mai declarat aceasta.

Cele 72 de femei care au semnat scrisoare nu sunt singurele care o sprijină pe Meghan Markle. După lansarea noului documentar în care Ducele și Ducesa de Sussex vorbesc cu sinceritate despre greutățile prin care au trecut, numeroase vedete și-au exprimat sprijinul. Printre ele se numără și fosta Prima Doamnă a SUA, Hillary Clinton.

„Cred că pentru că ea a avut mai întâi o carieră și are o voce pe care continuă să o folosească. Oricine are curajul să rupă acea matriță creată prin modul în care se făceau înainte lucrurile și prin așteptările existente, va fi criticat într-un mod pe care nu-l înțeleg. A mai văzut acest model de comportament. Nu o cunosc, însă fiind o persoană care o respectă, sunt recunoscătoare că ea insistă, că este de neînduplecat și face acea muncă pentru care simte că are o chemare. Și, totodată nu acceptă să fie agresată”, a declarat recent Hillary Clinton.

