Gerard Butler, transportat de urgenta la spital dupa un accident auto

Gerard Butler, starul din filmul „300”, a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a avut un accident cu motocicleta in Los Angeles. Se pare ca nu actorul a fost de vina pentru accident, ci o masina care i-ar fi aparut in cale.

„El mergea regulamentar cu motocicleta in Los Angeles cand o masina i-a aparut in cale si din acest motiv a facut accidentul”, a declarat o sursa pentry TMZ. „Cineva a sunat la 911, a venit salvarea si l-a dus pe Gerard la un spital din apropiere unde a fost ingrijit ca urmare a ranilor suferite. Din fericire pentru el, nu a avut nicio factura, numai taieturi si cateva vanatai”.

Actorul in varsta de 46 de ani, celebru pentru rolurile din filme de actiune, este pasionat de motociclete, vorbind in numeroase ocazii despre aceasta pasiune.

Gerard nu a fost grav ranit in acest accident, ceea ce inseamna ca in curand il vom vedea la diferite evenimente pe covorul rosu, mai ales ca in aceasta pefrioada isi promoveaza cel mai recent film, „Geostorm”.

