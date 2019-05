George și Amal Clooney se confruntă cu probleme de securitate

Într-un interviu acordat The Hollywood Reporter‘s Awards Chatter, George Clooney a discutat despre temerile pe care le are cu privire la securitatea celor doi copii pe care îi are cu Amal, din cauza cazului de care soția sa se ocupă în prezent.

„Totul se schimbă atunci când ai doi copii, în special atunci când vorbim despre cum să îi protejăm”, a declarat Clooney despre gemenii Ella și Alexander, pe care îi are cu Amal. „Soția mea are proces împotriva ISIS așa că avem numeroase probleme reale legate de securitatea noastră, probleme cu care trebuie să ne confruntăm zilnic. Nu ne dorim ca cei doi copii ai noștri să devină ținte, așa că trebuie să fim foarte atenți la acest aspect”.

Actorul a mai vorbit și despre cum faptul că este o celebritate își pune amprenta asupra modului în care își crește copiii, dar și despre faptul că și-ar fi dorit să aibă un anumit nivel de intimitate, mai ales de când a venit tată.

„Îmi este dor de a avea intimitate. Eu și soția mea ne-am dorit să mergem cu cei doi copii în Central Park, însă acest lucru pur și simplu nu este posibil. Am încercat, însă am ajuns numai până la ușă și deja era o mulțime de oameni în jurul nostru. Există deja un preț pus pe o fotografie în care să se vadă chipul copiilor mei, așa că acesta este un aspect la care suntem foarte atenți”, mai spune actorul.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

