George și Amal Clooney, la un pas de divorț?

În ultimele zile au circulat mai multe zvonuri potrivit cărora George și Amal Clooney ar fi la un pas de divorț, după o căsnicie de 4 ani.

Două surse ar fi dezvăluit pe 22 ianuarie că George și Amal Clooney urmează să divorțeze, însă cei de la HollywoodLife au obținut mai multe informații, stabilind dacă aceste zvonuri sunt adevărate sau nu.

„Povestea este inventată”, a declarat reprezentatul lui George Clooney pentru HollywoodLife. Așadar, actorul în vârstă de 57 ani și Amal, în vârstă de 40, au o viață fericită și nu există semne că cei doi vor să divorțeze.

Totodată, se infirmă astfel și zvonul potrivit căruia Amal ar ține gemenii departe de George în noua lor locuința lor din Sardinia, informația provenind de la sursă citată de Radar Online. Aceeași publicație a susținut că George îi dădea o mulțime de mesaje lui Amal pentru a-și vedea copiii, el fiind în Anglia. „El și-a dorit să se bucure de noua proprietate împreună, dar după o ceartă explosivă ea a plecat cu Alexander și Ella. Ea i-a spus că dacă va veni, va trebui să stea în casa de oaspeți”, a declarat sursa pentru Radar Online.

Având în vedere că reprezentatul actorului a negat zvonurile unei despărțiri, este puțin probabil ca acest conflict să fi avut loc vreodată.

Aceste zvonuri păreau greu de crezut, mai ales că în luna decembrie a anului trecut, George, alături de părinții lui, Nick Clooney și Nina Bruce Warren au sprijinit-o pe Amal la 23rd Annual United Nations Correspondents Associations Awards, care a avut loc în New York. Aceasta a primit prestigiosul premiu UNCA Global Citizen of the Year Award și a fost fotografiată zâmbind alături de soțul ei.

Totodată, Amal i-a dedicat lui George un alt premiu primit, Lifetime Achievement Award, în cadrul American Film Institute în iunie 2018. „Există câteva lucruri pe care probabil nu le știți despre George. În primul rând, el este un gentleman. El este un gentleman în toate sensurile cuvântului și într-un mod care pare atât de rar și poate demodat în zilele noastre.”

Așadar, fanii cuplului pot sta liniștiți, nu există probleme în viața unuia dintre cele mai iubite cupluri de la Hollwyood.

