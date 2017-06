George Clooney este acum miliardar in dolari

Poate nu stiai, dar George Clooney este si proprietarul unei companii care produce tequila, Casamigos, el avandu-i ca parteneri de afaceri pe Rande Gerber, sotul lui Cindy Crawford, si Michael Meldman.

Ei bine, cei trei au vandut compania pentru suma record de 1 miliard de dolari!

“Daca ne-ai fi intrebat, in urma cu patru ani, daca avem o companie de 1 miliard de dolari, nu cred ca am fi raspuns afirmativ”, a declarat Clooney. “Nu plecam insa nicaieri. Vom face in continuare parte din Casamigos. Incepand cu un shot in seara asta. Poate doua.”

Potrivit CNBC, Diageo, compania care a achizitionat Casamigos, va plati la inceput 700 de milioane de dolari si inca 300 de milioane de dolari in functie de profitul pe care firma il va inregistra in urmatorii 10 ani.

