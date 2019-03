George Clooney crede că este nedrept modul în care Meghan Markle a ajuns să fie tratată de presă

Cu toții avem nevoie de prieteni ca soții Clooney. Având în vedere că Amal a participat la baby shower-ul organizat pentru viitorul copil al Ducelui și Ducesei de Sussex în urmă cu trei săptămâni, iar recent s-a implicat alături de Prințul Charles pentru lansarea unui eveniment de gală, George a urmat să demonstreze că face parte, cu adevărat, din echipa lui Meghan Markle.

Actorul în vârstă de 57 de ani a vorbit despre relația lui Meghan cu presa care scrie minciuni atât despre viața ei, cât și despre familie. George și Amal au fost prezenți la nunta regală din luna mai a anului trecut, și-au organizat împreună câteva vacanțe și se află printre favoriții la titlul de nași ai copilului care urmează să se nască în următoarele săptămâni.

După ce Meghan a susținut că evită să citească orice publicație care vorbește despre viața ei, George a admis într-un interviu pentru Good Morning Britain că este dificil să vezi frenezia presei care o înconjoară pe prietena lui „amabilă și inteligentă”.

#GMB EXCLUSIVE: George Clooney hails his friend Meghan Markle: ‘She was an actress before so knows how to handle the press. She’s not a complainer.’

