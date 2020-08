Gemenii lui Beyoncé apar în Black is King, noul album vizual al cântăreței

Cel de-al treilea album vizual semnat Beyoncé îi are ca invitați pe aproape toți membrii familiei. În el apar soțul ei, Jay-Z, fiica ei cea mare, Blue Ivy, mama artistei, Tina Knowles, dar și gemenii Sir și Rumi. Black is King este încununarea unui an de lucru, care a presupus filmări în New York, Los Angeles, Africa de Sud, Londra și Belgia și este inspirat de soundtrack-ul filmului The Lion King de anul trecut. Albumul a fost lansat pe platforma de streaming Disney+.

Black is King este dedicat fiului ei, Sir, care apare în fotografia cu care se încheie albumul, alături de un mesaj emoționant care nu va lăsa pe mulți indiferenți: „Dedicat fiului meu, Sir Carter. Și tuturor fiilor și fiicelor – soarele și luna pălesc în fața voastră. Voi sunteti cheile regatului”.

Black Is King is dedicated to Beyoncés son Sir. IM CRYING 🥺 #BlackIsKing pic.twitter.com/rauq0JyAUl — The Hive 🧚‍♀️ (@beyicon) July 31, 2020

Cu excepția câtorva fotografii și video-uri postate chiar de Beyoncé, gemenii Sir și Rumi au fost ținuți departe de ochii curioși ai presei până la apariția acestui album vizual.

Bineînțeles că Blue Ivy Carter, fiica cea mare a cuplului Beyoncé – Jay Z, a fost în centrul atenției. La numai 8 ani, aceasta pare că a moștenit talentul mamei sale, câștigând recent chiar și un premiu BET pentru piesa Brown Skin Girl, care apare și pe albumul lui Beyoncé, The Lion King: The Gift.

„Speranța (mea) e ca acest film să schimbe percepția globală asupra cuvântului ‘negru’, care a însemnat întotodeauna pentru mine inspirație, dragoste, putere și frumusețe. Black Is King înseamnă că aceasta culoare are origini regale și o istorie în spate, un scop”, a declarat Beyoncé despre noul ei album vizual, care reimaginează povestea din The Lion King.

Alături de membrii familiei Carter, în Black is King apar și o serie de vedete, care au parte de apariții-surpriză, printre care Naomi Campbell, Pharell, Lupita Nyongo și Jessie Reyez.

