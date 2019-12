Gașca Zurli a avut un spectacol inedit pe Arena O2 cu ocazia Zilei Naționale a României

Mirela Retegan este fondator Gașca Zurli, iar ea a sărbătorit Ziua Națională a României pe Arena O2, susținând un spectacol cu adevărat inedit. Peste 2.000 de români au fost prezenți pe Arena O2 din Londra, fiind cel mai mare eveniment pe care Gașca Zurli l-a avut până acum.

Mirela a transmis un mesaj emoționant cu ocazia acestei zi: „România și Dumnezeu sunt singurele lucruri sfinte de la care eu nu am abdicat niciodată. În rest am mai șchiopătat pe ici pe colo, m-am mai împiedicat, m-am mai supărat, m-am mai îndoit. Cu Dumnezeu și cu țara mea nu m-am certat niciodată. Mi-au dat libertatea să fiu cine sunt, mi-au dat șansa să cresc independent de fiecare și știind că sunt mereu acolo în stânga și în dreapta mea. Nu m-au pus să plătesc niciodată. Nu cunosc vreun preț pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și pentru că îmi iubesc țara. Se mulțumesc cu cât și când le dau. Nu mă condiționează cu nimic. Mă iubesc pur și simplu. Fără să fi conștientizat vreodată mi-am dat seama că am sigur două lucruri sfinte în viața mea: Dumnezeu și România! La mulți ani, România!”, a scris Mirela pe Instagram.

Mirela a vorbit în cadrul emisiunii „Jurnalul de seară” de pe Digi24, despre emoțiile pe care le-a avut și cum s-a simțit: „A fost atât de impresionant. Astăzi, peste 2.000 de români au venit să sărbătorim împreună Ziua Națională. Este copleșitor ce se întâmplă aici. Noi venim des la Londra, ieri am fost în Cardiff, unde ne-am întâlnit tot cu români. Anul acesta ne-am propus să sărbătorim Ziua Națională în cea mai mare întâlnire românească din diasporă.”

Mirela a oferit detalii și despre cei care au venit la eveniment: „Oamenii își iubesc țara foarte tare. Foarte mulți copii învață limba română cu Gașca Zurli pe Youtube. În momentul în care se întâlnesc cu noi, fac eforturi să vorbească cu noi românește pentru că majoritatea merg la școli străine și nu mai vorbesc limba română, decât foarte puțin.”

Pe lângă asta, Mirela a spus și care au fost problemele pe care le-a întâmpinat chiar în ziua spectacolului, dar și ce anume a impresionat-o: „Trebuia să începem spectacolul la ora 1. A durat foarte mult controlul, am întârziat aproape o jumătate de oră, nimeni nu a comentat, nimeni nu s-a nemulțumit. Ei învață cumva să respecte deciziile și regulile care li se impun. Se emoționează atât de tare la spectacolele noastre pentru că se trezește copilul din ei.”

Întrebată dacă s-a gândit vreodată la ideea de a părăsi România, Mirela a răspuns următoarele: „Nu, niciodată, pentru că eu iubesc țara asta. Eu, spre deosebire de alții, am reușit acolo. Eu sunt dovada faptului că poți să reușești și în România. Mi-a luat 15 ani să fiu complet independentă, să susțin doar cauzele copiilor din România și ale părinților. Dar am reușit. Am adus gașca Zurli pe O2.”

Mirela a spus și care sunt planurile ei de viitor și ce anume își propune pentru să facă pentru părinți: „Le spuneam părinților de astăzi că eu o să mă întorc în România și o să fac tot ce ține de mine, mai departe, ca ei să aibă unde să se întoarcă dacă își doresc.

De asemenea, Mirela a punctat un aspect extrem de important, și anume cum ar trebui să îi facem pe copiii noștri să își privească țara: „Contează foarte tare cum îi facem pe copiii noștri să perceapă România. Așa cum o mamă divorțată poate să construiască o imagine bună pentru tatăl copilului, chiar dacă nu e cel mai bun tată, și un părinte poate să construiască o imagine bună, a țării în care s-a născut copilul lui, chiar dacă nu este țara în cel mai bun moment al ei.”

Foto: Instagram

