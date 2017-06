Nu este usor sa ai copii, iar acest lucru il stie chiar si Wonder Woman. Gal Gadot vorbeste despre rolul de mama intr-o postare sincera pe Instagram.

Actrita, care se bucura in prezent de succes datorita rolului sau din „Wonder Woman” a postat pe Instagram o fotografie realizata de sotul ei, in care aceasta apare fara machiaj. Gal Gadot a explicat in descrierea pozei de ce arata asa si, mai ales, cum este viata cu doi copii mici: „Noapte nedormita, un bebelus de 3 luni cu colici si o trezire dis-de-dimineata a copilului de 5 ani. Am mers in gradina sa iau aer proaspat impreuna cu cafeaua pentru a ma putea trezi si acum ma uit la ‘The Cat in The Hat’ cu fiica mea. Ma uimeste intotdeauna cum cele mai simple lucruri sunt cele care ne fac cei mai fericiti.”

Aceasta a adaugat ca fotografia a fost facuta de sotul ei, Yaron Varsano, „jumatatea ei la fel de adormita”. Modul in care actrita a descris acest moment, aminteste ca lucrurile acestea sunt cele care ar trebui pretuite, chiar daca de cele mai multe ori, avem nevoie de cateva ore de somn.

Gal dovedeste astfel ca este cu adevarat o Wonder Woman, filmul sau ajungand pe primul loc in box office din primul weeekend.

Desi acest succes se datoreaza in mare parte prestatiei ei, Gal Gadot nu va castiga la fel de mult cum am crede sau, cel putin, nu la fel de mult precum Henry Cavill, care a primit 14 milioane de dolari pentru rolul sau ca Superman.

Potrivit unui articol din Variety, Gal va primi pentru fiecare film din franciza 300 000 de dolari, ceea ce demonstreaza ca la Hollywood plata egala inca nu exista, nici macar pentru Wonder Woman. Din fericire, aceasta va primi sume importante pe parcurs, insa acest lucru nu este suficient. Lipsa unui salariu egal chiar si la Hollywood arata ca lumea este departe de a fi corecta.

