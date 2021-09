Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, face primele declarații după ce a devenit mamă

Dani Oțil și soția lui, Gabriela, au devenit acum câteva zile părinți pentru prima dată. Partenera prezentatorului TV a făcut o serie de declarații despre naștere și starea ei de sănătate, dezvăluind că ea și bebelușul urmează să fie externați.

Soția lui Dani Oțil a povestit pe contul ei de Instagram că abia așteaptă să meargă acasă. „Am reușit să mă dezmeticesc puțin și profit de faptul că bebe este la ultimul control plecat, pentru că astăzi ne externăm. Mergem acăsică! Abia așteptăm.”

Modelul a dezvăluit că a născut vineri, 10 septembrie, prin cezariană, însă a menționat că nu își dorește să ofere explicații, iar asta pentru că lucruri intime. De asemenea, a adăugat că bebelușul este sănătos. „Pentru că am tot primit diverse întrebări, o să vă povestesc puțin despre cum a decurs toată nașterea. Am născut vineri seara, pe 10, la ora 10 jumate, prin cezariană. Nu stau acum să explic de ce, cum, de ce n-am născut natural, de ce am făcut cezariană, pentru că sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos.”

Gabriela a publicat pe Instagram mai multe fotografii cu bebelușul, iar alături de una dintre ele a scris: „Nu am poza aia din maternitate machiată și coafată… dar am poza asta.”

Anunțul că Gabriela și Dani Oțil au devenit părinți a fost făcut de către model, care a postat o fotografie de pe patul de spital, alături de băiețelul celor doi. „M-am topit…”, a scris Gabriela Oțil pe Instagram.

Până acum, Dani Oțil și partenera lui nu au dezvăluit ce nume au ales pentru băiețelul lor.

Gabriela Prisăcariu, fosta câștigătoare a show-ului Supermodels by Cătălin Botezatu, și Dani Oțil, prezentatorul emisiunii „Neatza cu Răzvan şi Dani”, de la Antena 1, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Inițial, cei doi au avut o relație discretă, însă ulterior au început să se afișeze împreună.

