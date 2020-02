Fotografii nu au avut voie să îi facă poze lui Beyoncé la ceremonia în memoria lui Kobe Bryant

Redactorii de la The Associated Press și Getty Images au declarat că fotografii lor nu au avut voie să imortalizeze momentul lui Beyoncé de la comemorarea lui Kobe Bryant care a avut loc în Los Angeles. În plus, ei nu putut să le facă fotografii nici copiilor regretatului Kobe Bryant, a relatat New York Post.

Cântăreața a fost cea care a deschis seara cu un moment artistic extrem de emoționant, interpretând piesele „XO” și „HALO.” Printre persoanele prezente la ceremonie s-au numărat familia lui Kobe, fanii echipei Lakers, dar și ale altor echipe de baschet.

„Este o ofensă la adresa familiei și fanilor lui Kobe. Beyoncé ține foarte mult la imaginea ei, de obicei ea aprobă publicarea anumitor fotografii, dar de data asta niciun fotograf care a fost prezent la ceremonie nu a fost lăsat să o poată fotografia. Nici măcar familia lui Michael Jackson nu a făcut asta”, a declarat o sursă care a fost la ceremonie.

„Personalul de la Staples Center a fost trimis pentru a se asigura că nu există aparate de fotografiat lângă scenă. Fotografii nu au putut să creadă asta. Acest lucru nu ajută deloc la imaginea lui Beyoncé. O face să pară o divă. Momentul nu era despre ea”, a mai adăugat sursa.

Sursa care a fost prezentă la ceremonie a mai spus că singurele fotografii în care apare cântăreața au fost făcute de către producătorii de televiziune, iar alți artiști care au urcat pe scenă, precum Christina Aguilera și Alicia Keys nu au avut astfel de solicitări.

Nu este pentru prima dată când Beyoncé decide care sunt fotografiile care ajung să fie distribuite publicului. În anul 2013, agentul ei de publicitate a solicitat companiei BuzzFeed să șteargă anumite fotografii care nu o onorează pe artistă din timpul show-ului său de la Super Bowl.

