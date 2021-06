Fotografie inedită cu fiul actriței Diana Dumitrescu. Cum arată Carol la aproape 2 ani

Diana Dumitrescu este o prezență apreciată și pe rețelele de socializare și împărtășește cu fanii momentele speciale din viața ei. Ea postează des și fotografii cu fiul ei, Carol, care în luna septembrie va împlini 2 ani, însă în cele mai multe cazuri ea preferă să nu îi arate chipul.

Actrița le-a dezvăluit fanilor o imagine specială cu fiul ei, marcând astfel 6 ani de relație pe care Diana Dumitrescu îi sărbătorește alături de soțul ei, Alin Boroi.

„Eu si Carol îl așteptăm pe tata! Azi celebrăm 6 ani de relație, iar el, Carol, este cel mai minunat și frumos lucru pe care puteam să-l facem!! Swipe și ne veți vedea și împreună, într-o bucățică de rai, unde am ales să celebrăm, 6 ani. 6 ani cu de toate, cu bune, cu rele, dar cu speranță și optimism că totul va fi bine, că orice s-ar întâmpla vom lupta unul pentru celălalt, vom fi o familie, indiferent de neînțelegeri sau certuri sau discuții, că iubirea care ne-a legat ne va da și înțelepciunea de a merge mai departe, împreună! Doamne ajută!!!” , a scris Diana Dumitrescu în descrierea fotografiei pe care o poți vedea în galeria de mai sus.

View this post on Instagram A post shared by Diana Dumitrescu (@dianaidumitrescu)

Diana Dumitrescu a vorbit recent în emisiunea lui Mădălin Ionescu despre felul în care se confruntă, de mulți ani, cu depresia. Vedeta a povestit cum a experimentat această suferință, dar și ce pași a făcut pentru a o ține sub control. Căsătorită cu Alin Boroi, împreună cu care are un fiu, Carol, aceasta traversează o perioadă bună, dar viața ei nu a fost mereu astfel.

Diana Dumitrescu a mărturisit că depresia sa a debutat în timpul mariajului său cu Ducu Ion, atunci când lucra preponderent ca actriță de telenovele, cu mare succes la public și o situație financiară excelentă. Nici unul dintre aceste lucruri nu a ajutat-o să se simtă mai bine, iar în 2013 cei doi s-au despărțit, după o relație de 6 ani și un mariaj de 4.

Diana Dumitrescu a mărturisit și că a început să meargă la terapie din 2012, pentru că suferea foarte tare: „Nu am fost în depresie pentru că eu am făcut terapie din 2012, făceam deja terapie pentru că eu am simțit că ceva e în neregulă cu mine, nu mă regăseam. Eu mereu eram o persoană veselă, îmi plăcea să râd, să comunic. Și nu mai eram eu… Din 2012 am făcut terapie și eu nu am ajuns în depresie. Am fost pe culmea depresiei. Eu nu eram fericită.”

Aceasta a mai spus și că nu își explică nici acum motivele stării sale: „Mama m-a întrebat când i-am spus că mă gândesc să divorțez dacă el mă bate, mă înjură, mă înșală. Dacă le pui pe listă eu aveam un soț care mă iubea, aveam un job de vis, eu eram supercunoscută, făceam bani, dar nu eram fericită. Nici acum nu îmi explic.”, a mai spus Diana Dumitrescu.

Foto: Instagram