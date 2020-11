Fostul Principe Nicolae face primele declarații despre nașterea fetiței sale

Fostul Principe Nicolae și soția sa, Alina-Maria Binder, au devenit pentru prima dată părinți pe data de 7 noiembrie 2020. Alina a născut la ora 20:05 la Spitalul Polizu din București o fetiță al cărui nume este Maria-Alexandra.

Fostul Principe Nicolae a vorbit pentru prima dată despre nașterea fiicei sale într-un interviu pentru cotidianul Adevărul. Acesta a declarat că este foarte mândru de soția lui. „Nu găsim cuvinte pentru a descrie cum ne simţim, dar este o bucurie foarte mare şi nu ne vine să credem ce minune avem lângă noi. E pur şi simplu minunat. Este o bucurie atât de mare încât nu poate fi rezumată în cuvinte. Dumnezeu ne-a dat un dar. Dar nu numai. Trebuie să spun că sunt foarte mândru de soţia mea pentru tot ce a făcut şi deja văd ce mamă bună este.”

Fostul Principe Nicolae mai spune că atât el, cât și soția lui, Alina-Maria, au reușit să se adaptaze repede și că se se descurcă singuri până acum. „Cu bune şi rele, experienţa este una absolut minunată. Noi ne-am adaptat foarte bine şi, chiar dacă sunt şi nopţi cu mai puţin somn, ne bucurăm de fiecare clipă petrecută cu cea mică.”

El a vorbit și despre numele special pe care l-au ales pentru fetița lor. „Am făcut fiecare dintre noi o listă şi pe ambele liste au apărut numele Alexandra şi Maria. A fost într-un fel o coincidenţă specială că Maria a fost regina României. Pe soţia mea o cheamă Alina-Maria. Iar mătuşa mea are şi prenumele Maria. Ne place mult acest prenume. Legat de prenumele Alexandra, pe naşa noastră de căsătorie o cheamă Alexandra. Plus că a mai fost principesa Ileana care şi-a luat numele monastic Maica Alexandra”, a spus fostul Principele Nicolae pentru sursa menționată.

În ceea ce privește botezul, va avea loc anul viitor, având în vedere situația pandemiei din țara noastră. „Este o perioadă dificilă, cu destule restricţii. Botezul va fi cu siguranţă anul viitor. Nu am decis deocamdată dacă botezul va fi la Curtea de Argeş sau Sinaia. Nu am apucat să vorbim nici cu arhiepiscopul Calinic, nu am mai plecat din Bucureşti de mult timp”, a declarat Fostul Principe Nicolae pentru Adevărul.

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, și Alina-Maria Binder s-au căsătorit religios pe 30 septembrie 2018 în Sinaia. Slujba a avut loc la biserica Sf. Ilie din Sinaia și a putut fi urmărită pe un ecran amplasat în fața bisericii. Cei doi s-au căsătorit civil în anul 2017, în Anglia. El a cerut-o în căsătorie pe Alina Binder în timpul unei vacanțe pe care au petrecut-o în Cornwall, în 2017.

Foto: Instagram Nicolae al Romaniei

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro