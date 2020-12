Fostul Principe Nicolae a dezvăluit prima fotografie cu fetița sa, Maria-Alexandra

Fostul Principe Nicolae a dezvăluit astăzi, 2 decembrie, pe contul personal de Facebook, prima fotografie cu fetița sa, Maria-Alexandra, care s-a născut la începutul lunii noiembrie. Fotografia face parte dintr-un pictorial pentru publicația franceză Point de Vue.

Fostul Principe Nicolae a mai spus că primele imagini cu fiica sa sunt publicate în acest număr al revistei. „Merci beaucoup Point de Vue! Primele poze cu fiica noastră Maria în acest număr”, a scris fostul principe Nicolae pe Facebook, alături de coperta publicației, în care se poate vedea în partea stângă și imaginea cu el, soția sa, Alina Binder, și fetița lor.

Fostul Principe Nicolae și soția sa, Alina-Maria Binder, au devenit părinți pe data de 7 noiembrie 2020. Alina a născut la ora 20:05 la Spitalul Polizu din București o fetiță al cărui nume este Maria-Alexandra.

Fostul Principe Nicolae a vorbit pentru prima dată despre nașterea fiicei sale într-un interviu pentru cotidianul Adevărul. Acesta a declarat că este foarte mândru de soția lui. „Nu găsim cuvinte pentru a descrie cum ne simţim, dar este o bucurie foarte mare şi nu ne vine să credem ce minune avem lângă noi. E pur şi simplu minunat. Este o bucurie atât de mare încât nu poate fi rezumată în cuvinte. Dumnezeu ne-a dat un dar. Dar nu numai. Trebuie să spun că sunt foarte mândru de soţia mea pentru tot ce a făcut şi deja văd ce mamă bună este.”

În ceea ce privește botezul, va avea loc anul viitor, având în vedere situația actuală a pandemiei din țara noastră. „Este o perioadă dificilă, cu destule restricţii. Botezul va fi cu siguranţă anul viitor. Nu am decis deocamdată dacă botezul va fi la Curtea de Argeş sau Sinaia. Nu am apucat să vorbim nici cu arhiepiscopul Calinic, nu am mai plecat din Bucureşti de mult timp”, a declarat Fostul Principe Nicolae pentru Adevărul.

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, și Alina-Maria Binder s-au căsătorit religios pe 30 septembrie 2018 în Sinaia. Slujba a avut loc la biserica Sf. Ilie din Sinaia și a putut fi urmărită pe un ecran amplasat în fața bisericii. Cei doi s-au căsătorit civil în anul 2017, în Anglia. El a cerut-o în căsătorie pe Alina Binder în timpul unei vacanțe pe care au petrecut-o în Cornwall, în 2017.

Foto: Pagina de Facebook Nicolae al Romaniei

