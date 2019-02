Fosta soție a lui Bradley Cooper vorbește despre chimia acestuia cu Lady Gaga din timpul duetului de la Premiile Oscar 2019

Chimia de necontestat dintre Lady Gaga și Bradley Cooper din timpul duetului de la Premiile Oscar de anul acesta au stârnit numeroase zvonuri conform cărora între ei ar exista sentimente mult mai profunde. Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a exprimat „părerea” în legătură cu aceste speculații.

Comediantul David Spade a postat pe Instagram o imagine din timpul duetului celor doi, în descrierea căreia întreabă dacă Gaga și Cooper au o relație amoroasă. Jennifer Esposito, care a fost căsătorită cu Bradley mai puțin de un an, în perioada 2006-2007, i-a răspuns curiozității lui Spade, cu un singur cuvânt: „Ha'. Fanii au fost intrigați de comentariul lui Jennifer, interpretându-l în numeroase moduri. Ar putea fi o confirmare? Un comentariu ironic? Un răspuns aberant? Nimeni nu a reușit încă să descifreze semnificația din spatele cuvântului.

Între timp, Gaga și-a arătat aprecierea pentru prietenul și colegul ei din film printr-o postare pe Twitter, imediat după încheierea galei de premiere: „Nimic nu poate fi mai special decât să împart acest moment de la Oscar cu un prieten adevărat și un geniu artistic”, a adăugat Gaga alături de o fotografie din timpul interpretării melodiei „Shallow”.

Nothing could be more special than sharing this moment at the Oscars with a true friend and artistic genius. pic.twitter.com/Khy9ooCJDZ

— Lady Gaga (@ladygaga) 26 februarie 2019