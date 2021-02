Fosta soție a lui Armie Hammer face PRIMA DECLARAȚIE despre scandalul în care este implicat actorul

Este scandalul momentului la Hollywood! Actorul Armie Hammer a stârnit revolta lumii întregi după ce mai multe mesaje care par să provină de pe contul lui de Instagram au fost publicate pe Internet. Mesajele respective sunt șocante, actorul spunând că este canibal, că are fantezii cu privire la viol și BDSM. Mai mult decât atât, două dintre fostele iubite ale actorului au făcut declarații șocante cu privire la preferințele sexuale ale acestuia și modul în care au fost abuzate fizic și emoțional.

Actorul Armie Hammer și Elizabeth Chambers au anunțat printr-o declarație comună în iulie 2020 că divorțează, după zece ani de căsătorie. Cei doi s-au căsătorit în mai 2010 și au împreună o fetiță, Harper Grace, și un băiețel, Ford Douglas Armand.

Până acum, Elizabeth Chambers s-a ținut departe de scandalul în care este implicat fostul ei soț, însă a decis să facă primele declarații prin intermediul unei postări pe contul ei de Instagram.

„De câteva săptămâni încerc să procesez tot ceea ce s-a aflat. Sunt șocată, am inima frântă și sunt devastată. Pe lângă acest șoc, ascult și voi continua să ascult și să mă educ cu privire la aceste lucruri delicate. Nu realizasem cât de multe lucruri nu știam.

Susțin orice victimă a unui asalt sau a unui abuz și îi rog pe cei care au experimentat așa ceva să caute ajutorul de care el sau ea are nevoie pentru a se vindeca.

Din acest moment nu voi mai comenta cu privire la acest subiect. Singura mea prioritate este reprezentată în continuare de copiii noștri, munca mea și procesul de vindecare în tot acest timp incredibil de dificil.

Vă mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea și vă mulțumesc în avans pentru bunătatea, respectul și gândurile bune către copiii noștri și către mine pe măsură ce căutăm modalități de a merge mai departe”, a declarat Elizabeth Chambers.

Mesajele pe care actorul Armie Hammer i le-ar fi trimis unei femei au fost făcute publice de către un cont privat de Instagram, numit House of Effie. Mesajele includeau fantezii sexuale, canibalism sau BDSM.

„Sunt 100% canibal. Vreau să te mănânc. La naiba. E înfricoșător să o recunosc. Nu am mai admis-o până acum”, i-ar fi scris Armie femeii cu care avea o relație.

Chiar dacă veridicitatea mesajelor nu a fost confirmată, pentru a demonstra că sunt reale, House of Effie a publicat și două fotografii cu actorul, care ar fi fost trimise de pe contul său oficial de Instagram. Prima dintre ele îl arată pe Armie cu mâna în jurul gâtului, ca și când ar sugera faptul că vrea să se sufoce singur.

În a doua putem vedea mâna unui bărbat, cu un tatuaj pe degetul inelar, stând deasupra unor pagini dintr-un scenariu. Tatuajul seamănă izbitor de tare cu cel pe care Armie îl are pe deget și care la început reprezenta inițialele soției sale.

De asemenea, au apărut și mai multe mesaje audio, în care un bărbat, care se presupune a fi Hammer, își descrie fanteziile sexuale și vorbește despre mesajele în cauză.

Armie Hammer, în vârstă de 34 de ani, a devenit cunoscut publicului larg pentru rolul său din filmul Call me by your name. Actorul a fost căsătorit timp de zece ani cu Elizabeth Chambers, alături de care are doi copii: Harper Grace și Ford Douglas Armand. Armie și Elizabeth au anunțat printr-o declarație comună în iulie 2020 că divorțează. Potrivit surselor, acest pas ar fi fost făcut din cauza infidelității lui Armie.

