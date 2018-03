A fost dezvăluită identitatea actriței care a mușcat-o pe Beyonce

Avem în sfârșit răspunsul privind cine a mușcat-o de Bey (asta dacă aveți încredere în multiplele surse care i-au confirmat identitatea pentru TMZ). Acele surse susțin că Tiffany Haddish le-a dezvăluit că ar fi vorba de Sanaa Lathan, care nu a negat complet acuzația printr-o postare de ieri de pe Twitter.

O sursă a adăugat:”nu a fost o mușcătură agresivă…a fost în glumă, dar a luat-o pe Beyonce pe nepregătite.”

Lathan este considerată suspectul principal din mai multe motive:

1. Este o actriță (a jucat în Love&Basketball și The Best Man printre altele).

2. A fost la after-party-ul lui Jay-Z de dupa concertul 4:44 al artistului, unde s-a petrecut incidentul.

3. A fost într-o relație cu French Montana.

De asemenea, scriitoarea Hunter Harris a primt un pont anonim de la un cititor.

well well well an anonymous #WhoBitBeyonce tipster, let’s celebrate that! pic.twitter.com/5By4UzS0zi

4. Nu a fost dată afară de la petrecere, ceea ce sugerează că este destul de apropiată de Bey încât cântăreața să nu o fi dat afară pentru incident. După cum a precizat și Haddish, „Ea (Beyonce) a avut o reacție de genul ‘Tiffany, nu. Nu face asta. Femeia e sub influența drogurilor, nu a alcoolului. Este drogată. Nu este mereu așa. Calmează-te.'” Lathan și Beyonce au fost fotografiate împreună în 2008.

5. Tweetul lui Lathan nu a fost în întregime o negare. Aceasta a scris „Sunteți amuzanți. Sub nicio formă nu am mușcat-o pe Beyonce, iar dacă aș făcut-o ar fi fost o mușcătură din iubire”.

Y’all are funny. Under no circumstances did I bite Beyonce and if I did it would’ve been a love bite 💋

— Sanaa Lathan (@justsanaa) March 26, 2018