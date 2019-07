A fost dezvăluit numele fundației conduse de Meghan Markle și Prințul Harry

A trecut aproape o lună de când Meghan Markle și Prințul Harry au anunțat că vor renunța la Royal Foundation, renunțând astfel și la colaborarea cu Prințul William și Kate Middleton.

Acum, deși a trecut atât de puțin timp, cei doi au ales deja numele noii lor fundații, „Sussex Royal”. Potrivit documentelor obținute de E! News, Meghan și Harry au numit oficial fundația „Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex”, „Sussex Royal” fiind astfel o prescurtare ce pune accentul pe titlurile celor doi.

Se pare că Ducele și Ducesa de Sussex au un plan bine pus la punct, având în vedere că au adus cele mai bune persoane de comunicare, printre care și Sara Latham, cea care este acum Secretara de Comunicare, va ocupa una dintre pozițiile de director în această fundație. Totodată, din echipă ar putea face și Natalie Campbell, care înainte a lucrat pentru Prințul William și Kate Middleton.

Atunci când a fost anunțată separarea, Kensington Palace a transmis că plecarea Prințului Harry și a lui Meghan a fost făcută „pentru a completa perfect munca și responsabilitățile Altețelor Lor Regale, care se pregătesc pentru noile lor roluri și pentru a se alinia mai bine munca de caritate cu noile familii”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

