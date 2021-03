Florin Ristei, într-o ipostază romantică alături de iubita lui, Naomi Hedman

Florin Ristei și Haomi Hedman formează la ora actuală unul dintre cele mai îndrăgite și discutate cupluri de vedete din România. Interesul privind relația celor doi este cu atât mai mare, cu cât artistul a păstrat discreția de-a lungul timpului atunci când a fost vorba de viața sa personală.

Florin Ristei și Haomi Hedman își încântă frecvent fanii de pe rețelele de socializare cu imagini cu ei. Recent, artistul în vârstă de 33 de ani a publicat pe Instagram Story o fotografie în care își surprinde partenera cu un gest plin de afecțiune, semn că relația lor pare tot mai solidă.

Deși ar putea părea că Florin Ristei și Haomi Hedman formează un cuplu de mult timp, cei doi sunt împreună de câteva luni. La începutul lunii ianuarie a anului 2021, au mers într-o vacanță romantică în Dubai.

Cei doi s-au cunoscut la filmările emisiunii X Factor România, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului. Acum câteva luni, Florin Ristei a vorbit pentru prima dată despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Naomi Hedman. „Ar fi putut începe mai repede dacă vreunul dintre noi și-ar fi dat seama că celălalt îl place, dar așa a început exact după ce a ieșit Naomi din concurs. Așa era și moral corect”, a declarat Florin Ristei pentru a1.ro.

În ciuda comentariilor negative pe care le-au primit cei doi de când sunt împreună, au reușit să le ignore și să se concentreze pe mesajele pozitive și urările de bine. „Nu prea ne pasă ce zice lumea, atâta timp cât ne simțim bine. Cât timp nu deranjăm pe nimeni, avem aceleași pretenții și noi. Totuși, am primit unele dintre cele mai frumoase mesaje de la prieteni sau admiratori”, a completat cântărețul pentru sursa citată.

Naomi Hedman nu este deloc străină de lumea showbiz-ului, având deja mai multe colaborări muzicale însemnate, precum cea cu Nicki Minaj. În 2016, Naomi a participat la un reality-show din Marea Britanie, numit Ex on the beach, al cărei format presupune găsirea unui partener care poate alege dacă își dorește să se implice într-o relație nouă sau să se reîmpace cu fostul iubit sau fosta iubită.

Foto: Instagram

