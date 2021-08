Florin Piersic Jr. revine cu noi și bizare declarații despre comunitatea LGBT+

Florin Piersic Jr. a făcut recent declarații despre comunitatea LGBT+ care pot fi considerate cel puțin neinspirate, dacă nu discriminatorii în toată regula. Actorul și regizorul scria pe contul său de Instagram, în urmă cu două luni: „Se pare că nu mai poți fi considerat cetățean european decât dacă îți asumi o identitate sexuală. Și ai de ales între homosexual, bisexual, transgender, androgin, non gen, transsexual, hermafrodit sau travestit”.

Trecând peste confuzia evidentă între concepte precum orientare sexuală și identitate de gen, mesajul său a deranjat membrii comunității și aliați ai acesteia, care l-au criticat pe actor. În urma mesajelor, Piersic a șters mesajul supărător, iar recent, la o conferință de presă din cadrul TIFF, a fost întrebat încă o dată despre acel moment și a oferit lămuriri cu privire la intențiile sale asociate cu postarea.

„Am șters-o cam după două ore. Am avut naivitatea să cred că va fi percepută ca o glumă bună, dar nu era. Mi-am dat seama că deja era prea târziu și chiar mi-am cerut scuze în mod public. N-are rost să insist pe subiect, pentru că e foarte greșit înțeles. Eu mi-am făcut cu greu acest nume, care nu e Piersic, e Piersic jr, care n-are nici o legătură, are alte coordonate față de numele Florin Piersic. Și atunci nu vreau ca LGBT să mă folosească cumva pentru a-și face cunoscută cauza”. Așadar, actorul își imaginează că propriile declarații despre comunitatea LGBT+ nu doar că nu ar leza, ba dimpotrivă, ar servi intereselor comunității pe care a jignit-o și pe care nu ar vrea defel să o ajute; ba mai mult, el se consideră un fel de victimă care ar putea fi folosită de comunitate „pentru a-și face cunoscută cauza” – în condițiile în care cauza este cea ca persoanele LGBT+ să aibă aceleași drepturi pe care le au toți ceilalți cetățeni.

Piersic Jr. a insistat în conferința de presă că susține diversitatea și nu are nimic cu persoanele LGBT+, însă a strecurat și alte bizare declarații despre comunitatea LGBT+ pe care nu a vrut să le dezvolte. Acesta a povestit cum a fost fascinat, în adolescență, de The Rocky Horror Picture Show, un film-cult pentru comunitate, sugerând și că filmul l-ar fi putut influența într-un fel. „Eu l-am văzut în anul 1982 la cinema. Aveam 14 ani, ieșeam prima oară din țară și am ajuns în cinema. Eram acolo pentru că un prieten de-ai lui taică-miu, care era gay și care lucra la Opera din Viena, ne-a trimis la acest film. Pe mine m-a fascinat foarte tare filmul ăsta, un musical cu totul special, un film-cult. Pentru un copil de 14 ani ar fi putut să fie o schimbare de macaz, să zicem”. Deși Piersic Jr. a refuzat să lămurească ce ar fi putut semnifica acea schimbare de macaz, formularea lui pare să trimită la ideea din ce în ce mai vehiculată cum că ar putea exista un tip de „propagandă” care ar influența orientarea sexuală a tinerilor. Mai exact, că aceștia ar putea „deveni gay” la vederea unor filme, videoclipuri etc. sau la prezentarea unor detalii despre persoane LGBT+ la orele de curs, o temă folosită în țări cu regimuri autoritare, precum Rusia și Ungaria, unde aceasta „propagandă” a fost interzisă prin lege.

Piersic Jr. și-a continuat seria de declarații despre comunitatea LGBT+ susținând că nu vrea să jignească pe nimeni pentru că „iubesc mulți oameni care sunt gay. Eu nu fac nici o diferență între oameni”, dar insistând că „în ultima vreme, există o exagerare pe care o simțim cu toții, și nu e vorba doar despre LGBT. Sunt tot felul de concepte care se dărâmă, de pildă că nu mai avem voie să spunem ‘mamă și tată’. Sunt tot felul de concepte pe care eu nu le mai înțeleg”. Actorul nu a spus cine îi interzice să spună ‘mamă și tată’, dar a avertizat încă o dată despre pericolele corectitudinii politice: „E periculos pentru că nu o să mai putem avea umor. O să ne gândim tot timpul că jignim pe cineva. Eu nu pot să mă descriu ca fiind un bărbat hetero alb. Mie mi se pare ciudată descrierea asta, chiar dacă este corectă. Mi se pare ciudat să mă descriu așa doar ca să fiu corect politic. Eu sunt un om. Asta e tot și cred că ajunge. Sau am îmbătrânit și nu reușesc să mă adaptez la niște lucruri”.

