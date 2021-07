Florin Călinescu, PRIMELE DECLARAȚII despre motivele pentru care a decis să plece de la PRO TV

Florin Călinescu și-a șocat fanii după ce a anunțat pe contul lui de Facebook că pleacă de la PRO TV și implicit nu va mai apărea în juriul emisiunii Românii au talent, una dintre cele mai apreciate și de succes producții tv din România.

„Cu oarecare părere de rău, vă anunț ca renunț la colaboarea cu actualul management al PRO TV. Deci, și la Românii au talent. Detalii, mai încolo. Vorbesc ca fondator. 1 dec. 1995.”, a fost mesajul actorului postat pe Facebook, mesaj primit cu surprindere de fani, care și-au exprimat regretul privind decizia luată de Florin Călinescu și au transmis acestuia peste 1000 de mesaje.

Invitat într-o emisiune la Aleph News, Florin Călinescu a vorbit despre motivele care l-au determinat să ia această decizie, negând că ar fi fost vorba despre o negociere financiară.

„Fiecare parte spune ceea ce consideră că trebuie să spună. Eu am negociat doar acum cinci ani și nu este vorba despre o negociere financiară niciodată. Banii, pentru mine, din meseria asta, au fost o consecință atunci când Adrian Sârbu a venit cu ideea construirii acestei televiziuni. Am zis că e tralala și cu asta basta. Mi-a zis să vin dimineața la 07:00, că îmi pune un microfon în față și o lumină și mi-a zis să fac ceea ce știu eu cel mai bine, adică să vorbesc. Părea o aventură atunci, cred că ține de orice se face la un moment dat și se poate construi sau se poate altera. Nu mai este valabil sloganul de acum 20 de ani. Nu mai este nici pe departe ceea ce domnul Sârbu a realizat, pentru că lucrurile atunci aveau o emoție, aveau o particularitate, o energie care începea cu creație, în primul rând adresată poporului nostru, generațiilor tinere care azi sunt mature. Noi aveam tot timpul grijă să preluăm generațiile în fiecare an. Azi putem să vorbim despre un canal de filme cu ceva publicitate. Spiritul Pro nu mai există”, a declarat Florin Călinescu, la Aleph News.

„Nu am obosit de atâta ProTV, pentru că atunci când mă duc la muncă eu nu mă uit la siglă. Este curios pentru mine pentru că pot să-mi închipui doar eu. Era un lucru făcut de la început pentru un telespectator pe care nu îl cunoșteam, dar îl știam și asta a făcut să țină ani de zile. Acum este vorba doar despre puterea unui brand de telecomandă, care merge dintr-o inerție. De altfel, fisurile au început să apară pe ici pe colo”, a adăugat actorul.

Florin Călinescu, în vârstă de 65 de ani, a făcut parte din juriul emisiunii Românii au talent, în sezonul 11, alături de el la masa juriului fiind Alexandra Dinu, Andi Moisescu și Andra, iar Smiley și Pavel Bartoș au fost prezentatorii show-ului de televiziune.

Foto: PRO TV

