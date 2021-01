Florin Călinescu a dezvăluit că a avut Covid-19

Florin Călinescu a dezvăluit recent că a fost diagnosticat cu Covid-19 și că a avut o formă ușoară a bolii. Juratul de la „Românii au talent”, în vârstă de 64 de ani, a vorbit și despre vaccinul anti-Covid și a mărturisit dacă intenționează sau nu să îl facă.

Într-un interviu pentru publicația impact.ro, Florin Călinescu a declarat că s-a infectat în luna septembrie a anului trecut și că nu are alte comorbidități. În ceea ce privește vaccinul, acesta a spus că preferă să mai aștepte, menționând că își lasă locul persoanelor care au o mai mare nevoie de el. „În primul rând, nu am comorbidităţi. În al doilea rând, mă simt în formă, deci las locul altora care au mai mare nevoie decât mine de acest vaccin. În al treilea rând, recunosc că am trecut prin povestea asta, cu COVID-ul, prin septembrie.”

Juratul de la „Românii au talent” a povestit că a avut o formă ușoară a bolii și nu a prezentat complicații. De asemenea, Florin Călinescu și-a motivat alegerea pentru care încă mai așteaptă să își facă vaccinul. „A fost o formă minoră, iar eu cu minorele nu prea mă încurc, de felul meu. Pe de altă parte, ce şi-o fi zis şi COVID-ul ăsta. „Păi bine măi, mi-a căşunat tocmai pe Călinescu. Hai, că e băiat bun, să nu-l chinui prea tare. Şi am avut o formă uşoară, aşa că mă gândesc că încă mai beneficiez de o anumită imunitate„, a declarat Florin Călinescu pentru impact.ro.

Florin Călinescu este unul dintre jurații de la „Românii au talent.” Noul sezon va reveni în curând pe micile ecrane, mai exact începând cu 5 februarie 2021 va fi difuzat la PRO TV, de două ori pe săptămână, aceasta fiind numai una dintre numeroasele surprize de care vom avea parte în acest sezon.

Foto: Facebook Florin Călinescu

