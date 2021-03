Fiul lui Vin Diesel va debuta în „Fast and Furious 9”. Cum arată Vincent Sinclair

Să debutezi la 10 ani în actorie, cu un rol într-una dintre cele mai de succes serii de la Hollywood nu e lucru mic. Cu asta se poate lăuda, potrivit TMZ, fiul lui Vin Diesel, Vincent Sinclair.

Aparent, Vincent va juca o versiune tânără a lui Dominic (jucat de tatăl său), în scene flashback, un rol deținut de Alex McGee în Fast & Furious 7. Nu se știe în câte scene apare pre-adolescentul, dar se pare că va încasa 1.005 dolari pe zi, deloc rău pentru un prim job.

Vin Diesel (pe numele său adevărat Mark Sinclair) are trei copii – două fiice și un fiu – cu modelul mexican Paloma Jimenez. Actorul de 53 de ani a dezvăluit acum un an, la Jimmy Kimmel Live, că fiica sa cea mai mică, Pauline Sinclair, care are 6 ani, a solicitat ca în film să joace Cardi B, iar actorul i-a împlinit visul.

În acest nou film din franciza ce se întinde deja pe 20 de ani și a produs încasări de peste 6 miliarde de dolari, Dom Toretto se va confrunta cu fratele său mai mic Jakob (John Cena), un asasin mortal care lucrează cu vechiul dușman Cipher (Charlize Theron). Din distribuția înțesată, ca de obicei, de nume mari mai fac parte Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang și Helen Mirren.

Filmările la Fast & Furious 9, în regia lui Justin Lin, au început în iunie 2019 la studiourile Leavesden din Hertfordshire, Anglia, și s-au încheiat în noiembrie 2019. Lansarea blockbuster-ului al cărui buget este estimat la 200 de milioane de dolari era programată pentru vara trecută, dar, ca multe evenimente cinematografice, a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19.

Universal a stabilit ca Fast & Furious 9 să iasă în cinematografe în iunie 2021.

