Fiul lui Chester Bennigton apare intr-un clip video de prevenire a suicidului

„Buna, numele meu este Daven Bennington si ma aflu aici pentru Saptamana Nationala de Preventie a Suicidului si vreau sa fac o promisiune ca voi vorbi cu cineva inainte de a ma rani atunci cand ma simt deprimat, trist sau cand trec printr-o saptamana, luna sau an greu”, spune adolescentul in varsta de 15 ani.

Daven a adaugat, „Vreau sa te provoc si pe tine sa faci acelasi lucru: Sa te ajuti, nu sa te ranesti.”

Clip-ul a fost initial postat pe Ziua Indernationala de Preventie a Suicidului, insa continua sa primeasca mii de vizualizari.

Pe 20 iulie, publicatiile internationale au confirmat ca Chester a fost gasit fara suflare in casa lui din apropiere de Los Angeles. In urma autopsiei s-a confirmat ca este vorba de o sinucidere prin spanzurare.

Pe 30 iulie, Chester a fost omagiat de catre familie, prieteni si artisti printr-o inmormantare privata.

„Mi-am pierdut sufletul pereche, iar copii mei si-au pierdut eroul – tatal lor. Am avut o viata ca un basm, iar acum s-a transformat intr-o tragedie shakespeariana. Cum merg inainte? Cum imi adun sufletul? Singurul raspuns pe care il am este sa cresc copii nostrii cu fiecare gram de dragoste care mi-a ramas”, a impartasit sotia lui Chester, Talinda Bennington. „Vreau sa anunt comunitatea si fanii din intreaga lume ca va simtim dragostea. Va simtim pierderea. Copii mei sunt prea tineri pentru a-si pierde tatal. Si stiu ca voi toti ne veti ajuta sa-i pastram amintirea vie.”

Talinda a continuat, „Acum el nu mai sufera, ci canta in continuare in sufletele noastre. Fie ca Dumnezeu sa ne binecuvanteze pe toti si sa ne ajute sa ne intoarce unii catre ceilalti atunci cand suferim. Chester si-ar fi dorit acest lucru. Odihneste-te in pace, dragostea mea.”

Colegii de trupa a lui Chester au postat si ei o scrisoare deschisa pe Facebook, prin care isi exprima durerea. „Valurile bruste de durere si negare inca trec prin familiile noastre in timp ce incercam sa acceptam ceea ce s-a intamplat”, au scris Rob Bourdon, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn si Mike Shinoda. „Ai atins atatea vieti, poate chiar mai multe decat ai realizat…familia nu va mai fi niciodata intreaga fara tine.”

Text: Ana Maria Savu

Foto: Instagram