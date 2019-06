Fiul de doi ani al lui Mick Jagger seamănă perfect cu celebrul artist, iar această poză este dovada

Toți cei opt copii ai lui Mick Jagger, în vârstă de 75 de ani, i-au moștenit genele, așa cum o demonstrează și fotografia cu micul Deveraux. Balerina Melanie Hamrick, în vârstă de 32 de ani, mama lui Deveraux și iubita lui Jagger, este cea care a postat imaginea pe contul ei de Instagram.

Micuțul, care apare în imagine stând pe o scenă, seamănă izbitor cu solistul trupei Rolling Stones, moștenind chiar și părul ondulat al acestuia.

Cei care o urmăresc pe Melanie pe Instagram au postat numeroase comentarii la fotografia pe care o poți vedea și tu mai jos, remarcând asemănarea dintre tată și fiu. „Mini Mick”, „Clona tatălui său”, „Seamănă cu Georgia May”, sunt numai câteva dintre ele.

Născut în decembrie 2016, Deveraux este cel de-al optulea copil al lui Mick Jagger. Celebrul rocker are patru băieți și patru fiice din relații cu cinci femei. Karis, în vârstă de 48 de ani, este fiica lui cea mai mare, din relația cu actrița americană Marsha Hunt. Bianca Jagger, în vârstă de 74 de ani, este mama lui Jade, care are acum 48 de ani. Cu fosta sa parteneră de viață, modelul Jerry Hall, Jagger are patru copii – Elizabeth, 35 de ani, James, 33 de ani, Georgia May și Gabriel, 21 de ani. În timpul relației cu modelul brazilian Luciana Gimenez, aceasta a născut un băiat, Lucas, în vârstă de 20 de ani. În iulie 2016, Mick și-a șocat fanii atunci când a anunța că iubita lui, Melanie, este însărcinată cu cel de-al optulea copil al său.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

