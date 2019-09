Fiul cel mare al lui Brad Pitt, Maddox, vorbește despre relația pe care o are cu tatăl lui

Maddox, fiul cel mare al lui Brad Pitt și Angelina Jolie, în vârstă de 18 ani, a dat câteva declarații despre cum se înțelege cu tatăl lui, dar și când se vor putea vedea, dat fiind că el va începe să studieze biochimia în cadrul Yonsei University. „Nu știu ce se întâmplă și ce o să se întămple”, a spus el într-un video obținut de către cei de la InTouch. „O să se întâmple ce o să se întâmple.”

După ce a făcut aceste declarații, el a început să vorbească despre viața lui de student pe care o va avea. El a spus că va sta la cămin, că nu vorbește încă limba coreeană și că nu este fan al culturii coreene.

Brad Pitt și fiul lui cel mare, Maddox, nu au o relație extrem de bună, mai ales după ce Angelina Jolie și Brad Pitt au decis să se despartă în septembrie 2016. Ba mai mult, chiar înainte de a semna actele de divorț, cei doi au avut o ceartă în timp ce se aflau la bordul avionului privat. Potrivit E! News, cei doi au avut parte doar de un schimb de replici, ca între părinte și copil. La acea vreme, o sursă a declarat pentru E! faptul că altercația pe care au avut-o este destul de frecventă între părinți și adolescenți. Din fericire, nu s-a pus vorba de violență, ci doar de o discuție mai aprinsă între ei. „A fost o discuție normală în familie”, a declarat o sursă pentru E!.

După acest incidente, Maddox a refuzat să își mai vadă tatăl. Ei s-au revăzut după acest incident abia în luna octombrie, în prezența unui terapeut. Relația lor a avut parte de suișuri și coborâșuri, iar Maddox s-a apropiat tot mai mult de mama lui, de Angelina Jolie.

Într-un interviu acordat celor de la Hello!, Angelina Jolie a spus că este tot mai mândră de copiii ei. „Copiii mei sunt puternici, dar și deschiși. Încerc să le dau exemple, să fiu bună, îngăduitoare, așa cum era și mama mea, dar și iubitoare și înțelegătoare. Dar când vine vorba să se ajungă la o ceartă, o rezolvăm. Trebuie să pregătim noua generație deoarece se întâmplă atât de multe lucruri în lumea asta de care ei nu sunt conștienți”, a declarat Angelina Jolie.

După despărțirea de Angelina Jolie, Brad Pitt a avut nevoie de ajutor specializat, spunând chiar el acest lucru în cadrul unui interviu acordat celor de la The New York Times. „Am luat lucrurile așa cum au venit, așa că am renunțat la băutură. Aveam probleme în familie. Adevărul este că noi toți ne confruntăm cu tristețe, durere și pierderi. Ne petrecem foarte mult timp ascunzând asta, dar de fapt, este în tine. Așa că deschide-ți sufletul.”

