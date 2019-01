„Fiji Girl” a cucerit atenția internetului la Globurile de Aur 2019, stârnind cele mai amuzante comentarii

Gala Globurile de Aur de anul acesta a fost, cu siguranță, un eveniment memorabil. O tânără care servea apă Fiji pe covorul roșu a captat atenția internetului după ce a apărut în nenumărate fotografii ale vedetelor, zâmbind la aparatul de fotografiat, vrând parcă să fie intenționat în acel cadru.

Potrivit publicației The Cut, tânăra se numește Kelleth Cuthbert și este model. Aparițiile sale în fotografiile de pe covorul roșu nu au fost trecute cu vedere de ochiul mereu alert al internauților, care au început să o plaseze în diverse scenarii și roluri în filme. Iată câteva dintre cele mai amuzante meme-uri care o au ca protagonistă pe Kelleth, cunoscută acum sub pseudonimul „Fiji Girl”.

„Eu, refuzând să le las alte persoane să fie în centrul atenției.”

The Fiji water girl came here to serve 💅🏻 #goldenglobes pic.twitter.com/dXPjzZRxCw

„Dacă Bradley Cooper nu o invită pe scenă pe Fiji Girl pentru a cânta „Shallow”, schimb programul.”

if Bradley Cooper doesn’t bring the Fiji girl out on stage to perform „Shallow” with him I’m turning this show off

— Sam Lansky (@samlansky) 7 ianuarie 2019