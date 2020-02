Fiica lui Steven Spielberg, Mikaela, a decis să joace în filme pentru adulți

Mikaela este fiica celebrului regizor Steven Spielberg și a soției sale, Kate Capshew. Aceasta a vorbit cu sinceritate în cadrul unui interviu pentru The Sun despre ceea ce își dorește să facă pe viitor în carieră, dezvăluind că va juca în filme pentru adulți.

În vârstă de 23 de ani, Mikaela a împărtășit motivul pentru care a luat această decizie. „Motivul este că nu vreau să fac alte lucruri decât cele care îmi plac pentru că am impresia că ar fi o încălcare a limitelor mele”, a explicat ea.

„Am obosit să nu mă pot folosi de propriul corp și să mi se spună să îmi urăsc corpul. Și de asemenea, am obosit și să muncesc în fiecare zi și să nu fiu împlinită sufletește. Simt că, dacă voi face asta, vor putea „satisface” alți oameni și mă simt bine deoarece nu o voi face într-un mod în care să mă simt violată”, a mai spus Mikaela.

Mikaela le-a spus părinților ei despre această decizie pe FaceTime și a dezvăluit în cadrul interviului că ei nu au fost „supărați”, ci mai degrabă „intrigați” de ceea ce își dorește ea să facă: „Cred că atunci când ei vor vedea cât de departe am ajuns față de nivelul la care eram în urmă cu un an și jumătate, se vor uita la mine și vor spune: „Wow, am crescut o tânără asumată, care știe ce anume își dorește de la viață și care nu se lasă doborâtă de persoanele din jurul ei.” Cred că este posibil ca ei să mă susțină.”

Mikaela a mai atins și un subiect extrem de important, și anume ea a vorbit despre tulburările de personalitate, dezvăluind faptul că ea s-a confruntat cu anxietate, depresie, tulburări de alimentație și dependență de alcool. „Acum sunt mult mai bine, dar cu toții avem și căderi. Fiind deschisă cu privire la ce carieră îmi doresc și împărtășind povestea mea nu reprezintă un punct slab pentru mine. Mă simt extrem de apreciată acum.”

Citește și:

Gigi Hadid vorbește cu sinceritate despre momentele dificile din cariera de model

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro